 

Агрессивная женщина не пустила семью без масок в подъезд в Анапе

21.05.2020, 8:48, Новости дня

Жительница Анапы не пустила в подъезд дома женщину с детьми, поскольку они были без масок.

По информации телеканала «360», инцидент произошел в понедельник на улице Лермонтова в Анапе.

«Встала на воротах и не пускала, дети были в шоке, плакали, естественно», – отметил очевидец.

Отмечается, что попасть домой люди смогли только через пожарный ход. Мужчина подчеркнул, что это не первая такая выходка женщины.

«Местная, буйная женщина. В прошлый раз она разбила камнем окно в машине. В нашем доме она не проживает, но барражирует по району», – охарактеризовал ее местный житель.

По словам родственницы потерпевшей, за несколько минут до событий, запечатленных на видео, буйная женщина намеренно толкнула соседку в магазине, после чего опередила ее при входе в подъезд дома. 

Родственница уточнила, что потерпевшие не знают, кто эта женщина, а сами они недавно приехали в город из Московской области.

Ранее в Киеве мужчина пригрозил взорвать гранату после того, как его попросили надеть маску. В то же время мужчина в американском городе Аврора (штат Колорадо) выстрелил в повара местного ресторана в ответ на неоднократные просьбы надеть маску. 



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