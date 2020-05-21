Мнения: Украинский «карточный домик» рухнул

21.05.2020, 8:48, Новости дня

Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением».

Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением».

Материалов прослушки достаточно на несколько новых уголовных дел против Порошенко и его ближайшего окружения. Президент открыто говорит о нарушении им законов и процедур в угоду даже не Вашингтону, а лично Байдену и американскому истеблишменту, который тот представляет. Этот разговор – вообще не об интересах двух государств, а об интересах этого парня и того парня.

Интересно, что на пленках Порошенко вовсе не выглядит жалко. Он представляется исполнительным и старательным менеджером, который убеждает владельца компании в том, что делает все возможное для максимизации их взаимной выгоды. И да, он, Порошенко, как директор Ukraine LLC претендует на уважение, прибавку к жалованию и право воровать на вверенном ему участке работы.

В куда более аккуратных репликах Байдена не сквозит пренебрежение, какое было свойственно, например, разговорам Зеленского и Трампа. Байден и Порошенко говорят на одном языке – в буквальном и переносном смысле. В обмен на большое ограбление Украины, Порошенко прямо и без обиняков просит свою пайку, а именно – 1 млрд долларов кредитных средств США, которые пройдут мимо бюджета и будут отмыты на контролируемых им предприятиях оборонки и машиностроения. И лишь много позже Байден опрометчиво похвастается в узком кругу тем, как нагнул «своего сукина сына» и заставил того уволить генпрокурора, который копал против сына Байдена, работавшего в украинской нефтедобывающей компании Burisma.

Удивительно и то, что в обнародованных пленках ни разу не упоминается Россия. Мы привыкли считать, что Запад использует Украину как главный таран против Кремля. По крайне мере, этот лейтмотив непрестанно звучит в публичном поле. Но в разговорах интимных, доверительных эта тема отходит даже не на второй, а на третий план. Потому что все серьезные разговоры – это всегда разговоры про деньги.

Порошенко и Байден беседуют о конкретных и приземленных вещах. О кандидатуре нового генпрокурора и «сливе» дела по Burisma. О возможности поставить во главе украинского правительства гражданку США Наталью Яресько. О законе, который вводит в структуру управления украинскими госкорпорациями набсоветы, заполненные иностранными агентами и местными грантоедами на большой зарплате. И так далее и тому подобное.

Все беседы легко переводятся в денежную плоскость. Разговор о генпрокуроре – это разговор о коррупции Байдена-младшего и выплатах за «крышу». Беседа о Яресько – это продвижение интересов транснациональных инвестфондов, владеющих большей частью украинского госдолга. Подсчет голосов для коалиции – это принятие нужных западным корпорациям законов, которые позволят поставить под контроль местные рынки и работу госкомпаний.

В этом смысле не стоит недооценивать экономический фактор внешнего управления. Украина – огромная по европейским меркам страна с колоссальными ресурсами. Это и рынок сбыта ширпотреба, рынок бедный, но все же лакомый для торговцев «стеклянными бусами».

Поражает, насколько глубоко вице-президент крупнейшей экономики мира погружен в украинскую повестку. Он спокойно реагирует на имена местных политиков, партий, чиновников, не переспрашивая и не уточняя, кто все эти люди. Тимошенко, Сакварелидзе, Гройсман, Луценко, Ляшко, «Самопомощь», «Батькивщина» – Байден прекрасно ориентируется в этом калейдоскопе местной элитки, который понятен не каждому украинскому обывателю.

Такая погруженность дает ясное представление о том, где на самом деле находится центр коррупционных интересов американских, да и европейских политиков. Конечно, не в их собственных странах, которые, как известно, образец демократии с низким уровнем коррупции, а в таких странах, как Украина, которые внимают старшим товарищам. Отсюда и такая осведомленность – в своем кошельке мы знаем каждую банкноту.

Вполне очевидно, что Порошенко записал разговор сам. Чтобы переслушать, ничего не упустить, расшифровать все намеки и полунамеки. Как эти записи попали в руки тех, кто их сегодня обнародовал, неясно. Но у коррупционеров, каковым, без сомнения, является Порошенко, нет друзей, есть только сообщники. А такой компромат на бывшего президента стоит дорого. И даже очень дорого, учитывая, что шантажировать им будут не только и не столько Порошенко, который уже мало кому интересен, но Байдена. А это, согласитесь, в контексте предстоящих выборов в США – улов совсем другой категории.

Понятно и то, что Байден-ликс – лишь часть большой истории о внешнем управлении. Здесь можно вспомнить, например, неприкрытый шантаж Украины Евросоюзом, который в обмен на 600 млн евро финансовой помощи прямо требовал отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. ЕС защищал собственную деревообрабатывающую промышленность, справедливо полагая, что ресурсы колоний должны поступать в метрополию без каких-либо проволочек.

Все подобные требования, конечно, упакованы в правильные категории: необходимость следования нормам ВТО или гармонизации украинского и европейского законодательств, выполнение директив МВФ, которые облегчают доступ компаний из развитых стран на рынки неразвитых и др.

Уникальность украинской истории состоит не в схемах и методах внешнего управления – они в целом одинаковы для все подобных стран. Уникальность в том, что вся «конспирология», вся простота и безыскусность этих методов вдруг стала явной, осязаемой, липкой и противной. Реальность – в отличие от конспирологии, воплощенной в сериальной романтике «Карточного домика» – оказалась куда более грубой и примитивной.

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