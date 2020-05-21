Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

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21.05.2020, 8:48, Новости дня

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно данным на 8.50 мск, число случаев заражения в мире составляет 5000038. После заражения COVID-19 скончались 328 тыс. 172 человека, передает РИА «Новости».

Количество выздоровевших во всем мире составляет 1 млн 899 тыс. 350 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания.

Количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число новых случаев в России. Число выписанных за сутки пациентов составило 9 тыс. 262.



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