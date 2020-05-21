Специальный рацион эффективен в лечении некоторых типов рака

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21.05.2020, 8:35, Новости дня

Ученые установили, что особый рацион, который повторяет эффект голодания, может быть эффективен в лечении некоторых видов рака, если сочетать его с витамином С.

По мнению некоторых ученых, бороться с опухолью голодание помогает за счет уменьшения уровня воспалений и резистентности к инсулину. Также существует мнение, что голодание способно делать раковые клетки более уязвимыми перед химиотерапией и защищать здоровые ткани. Особый рацион способствует укреплению иммунной системы и помогает эффективно бороться с опухолями, которые уже существуют.

Во время нового исследования ученые обнаружили, что диета, которая повторяет эффект голодания, в сочетании с витамином С задерживает прогрессирование опухолей у грызунов. Обнаружилось, что подобная терапия может быть эффективной против агрессивной формы рака.



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