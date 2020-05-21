Обнаружена связь между мозгом и кишечником

21.05.2020, 8:35, Новости дня

Учеными были обнаружены нервные пути, которые соединяют мозг с желудком и обеспечивают биологический механизм. Этот механизм объясняет, каким образом стресс способствует развитию язвы.

Ученые занимаются созданием научной основы, которое касается влияния мозга на функции органов. В новой работе специалисты подчеркивают важность связи между мозгом и телом. Чтобы обнаружить области мозга, контролирующие кишечник, эксперты использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связи.

Обнаружилось, что особые пути нервной системы ведут от желудка к особой области мозга под названием «ростральный островок», отвечающей за висцеральные ощущения и регуляцию эмоций.