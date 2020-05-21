Ученые: Птицы разных видов способны понимать друг друга

21.05.2020, 8:30, Разное

Японские исследователи изучили когнитивные и социальные способности животных. Специалисты университета в Киото установили, что понимать друг друга способны птицы разных видов.

Ранее было известно, что животные, за которыми охотятся одни и те же виды хищников, умеют реагировать на призывы друг друга. Таким образом, было установлено, что различные виды могут понимать других животных, принадлежащим к иным видам хотя бы частично.

Профессор Тошитака Судзуки в новом исследовании отмечает подобное поведение у разных видов пернатых. По утверждению специалистов научной группы, один тип предупреждает особей другого о вероятной опасности.

Изучив специфические звуки японской синицы Parus minor, исследователи охарактеризовали их, как зов о возможном присутствии неподалеку змеи. При этом другие синицы, например, угольные, или Periparus ater, также приближались в это время к зоне эксперимента.

В ходе контролируемых испытаний исследователи имитировали звуки и движения настоящих змей. Именно на такого рода раздражители и откликались пернатые, звуки, издаваемые синицами разных видов, были идентичными и понимались, независимо от классификации пернатых.