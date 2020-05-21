Ученые рассказали о простой профилактике рака молочной железы

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21.05.2020, 8:30, Разное

Американские исследователи из Медцентра Университета Небраски после проведения исследования рассказали о простом, но действенном способе профилактики рака молочной железы. По их словам, чтобы усилить сопротивляемость иммунитета, необходимо включить в рацион пищу, которая содержит омега-3 жирные кислоты.
Ученые установили, что этот тип кислот задействован в стимуляции выработки Т-клеток, влияющих на усиление ответной реакции организма в борьбе с онкологическими заболеваниями. Многочисленные исследования подтвердили, что раковые клетки в молочных железах у представительниц прекрасного пола растут с неимоверной скоростью. Если не будет соответствующего лечения, то они распространятся на лимфатические узлы и другие органы. Большая часть случаев, когда диагностируют онкологию груди, связана с дисбалансом гормонов. По мнению специалистов, на это может повлиять питание и образ жизни женщины.

Сотрудники Университета Небраски подтвердили противораковое действие жирных кислот во время проведения эксперимента. Самкам грызунов давали пищу, которая была богата омега-3. Оказалось, что с таким рационом они на 50% реже страдали от опухоли молочной железы. В случае, если заболевание было выявлено, то не было обнаружено метастазов, а показатель выживаемости был намного выше. Добавки с омега-3, как отметили исследователи из США, способны подавить воспалительный процесс, который запускается при развитии онкологии. Необходимые для профилактики жирные кислоты содержат оливковое и льняное масло, брюссельская капуста, рыбий жир, сельдь, лосось, тунец, орехи, лен и семена чиа.



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