Многодетных предложили освободить от налога на имущество за 2019 год

21.05.2020, 8:23, Новости дня

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предложила специально созданной рабочей группе по ревизии законодательства РФ освободить полночтью или уменьшить размер налога на имущество для многодетных семей за 2019 год из-за ситуации с коронавирусом.

Предложено «внести изменения в Налоговый кодекс в части освобождения налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, от уплаты налога на имущество физических лиц за 2019 год с соблюдением общих условий применения льгот по данному виду налога или увеличения размера дополнительного налогового вычета для данной категории налогоплательщиков применительно к указанному налоговому периоду», передает ТАСС.

По словам Рукавишниковой, предложение было подготовлено по итогам консультаций с органами власти и экспертным сообществом Ростовской области, которую она представляет в Совете Федерации.

Сенатор пояснила, что в данный момент согласно положениям Налогового кодекса, у многодетных семей существует вычет по имущественному налогу, но он не очень большой.

«Он выглядит как уменьшение кадастровой стоимости жилого помещения на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров общей площади квартиры (ее части или комнаты) и 7 кв. метров общей площади жилого дома (его части) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако в связи со сложной социально-экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, многие многодетные семьи столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, что требует дополнительных мер поддержки», – считает она.

Подчеркивается, что многодетные семьи относятся к одной из самых уязвимых категорий граждан. Парламентарий добавила, что эта мера предлагается как антикризисная.

По ее словам, если не удастся полностью освободить многодетные семьи от налога, то необходимо хотя бы увеличить размеры льготной площади.

«Это чувствительный налог для многодетных семей, тем более, что и кадастровая стоимость поднялась. Речь идет об уплате имущественного налога за 2019 год, так как срок его уплаты приходится на нынешний кризисный год», – сказала Рукавишникова.

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