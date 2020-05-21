Мнение: Открытое письмо “не в защиту Евдокимова”

21.05.2020, 8:23, Разное

И снова у нас открытое письмо.

На сей раз в защиту пилота сгоревшего в Шереметьево самолета "СухойСуперДжет", что привело к массовой гибели пассажиров.

Подписанты требуют дополнительно расследовать "техническую" версию катастрофы, считая, что следствие сосредоточившись на вине Евдокимова, могло упустить важные детали, которые могли указать на наличие технических неполадок, которые обусловили катастрофу, что конечно может смягчить вину или даже оправдать Евдокимова, хотя авторы письма прямо говорят, что "это не письмо в защиту Евдокимова".

Президенту Российской Федерации

Председателю Верховного суда Российской Федерации

В судебные органы Российской Федерации

Мы, представители профессионального авиационного сообщества России — пилоты, авиационные эксперты, инженеры, конструкторы, специалисты — возмущены ситуацией, сложившейся с расследованием катастрофы воздушного судна Superjet 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. По сути, следствие не рассматривало никакой иной версии, кроме версии вины пилота — командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Другие версии просто не были исследованы сотрудниками Следственного комитета, в связи с чем так и не были установлены не только все причины катастрофы, но и обстоятельства, способствующие наступлению тяжких последствий, а также полный круг причастных лиц. Мы не выступаем в защиту Дениса Евдокимова, но требуем проведения полноценного настоящего расследования и исследования всех версий, включая «технические».

Следствие было завершено в аномально короткие сроки. Даже столкновение со снегоуборщиком самолета бизнес-авиации в 2014 году в аэропорту Внуково расследовалось в три раза дольше. Обращает на себя внимание тот факт, что предварительное следствие было завершено до публикации окончательного отчета Международного авиационного комитета (МАК). 4 мая 2020 года председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия рассказал о многочисленных незаконченных и ряде запланированных исследований. Таким образом, складывается ситуация, когда причины, обстоятельства и условия аварии находятся на стадии выявления и установления, а «виновный» уже найден.Остались до конца не исследованы условия и обстоятельства катастрофы. Есть как минимум четыре блока принципиальных вопросов, ответы на которые могли бы пролить свет на истинные причины катастрофы.

Первое

Разрушение шасси после посадки привело к повреждению топливного бака, образованию течи топлива и его воспламенению, что привело к пожару на воздушном судне, приведшему к гибели пассажиров. Возможная причина — конструктивный недостаток и несоответствие самолета сертификационным требованиям. Течь топлива была обнаружена и в октябре 2018 года после посадки другого самолета Superjet в Якутске. Следствие никак не исследовало этот вопрос.

Второе

После поражения атмосферным электричеством система управления самолета безвозвратно перешла в резервный режим, который, как утверждает производитель, «обеспечивает приемлемый уровень устойчивости и управляемости самолета, достаточный для безопасного завершения полета» без указания существенных отличий в характеристиках управляемости. По факту пилот испытывал значительные затруднения в выдерживании режима полета, но сумел довести самолет до полосы.

Денис Евдокимов утверждает, что «при выполнении посадки отклик воздушного судна на управляющие воздействия происходил с существенным запаздыванием, то есть при отклонении ручки управления на себя воздушное судно не реагировало на изменение тангажа на кабрирование, а полет продолжался с тангажом на пикирование». Также он говорит, что «задержка, по расшифрованным графикам полета, составила около одной секунды, это время критическое при управлении рулевыми поверхностями вблизи земли». Евдокимов связывает эти неполадки с поражением системы управления атмосферным электричеством.

Да, это его версия, но при этом ему просто не верят и никак не проверяют его слова. А как же презумпция невиновности? Возможно, его версия ошибочна, но где объективные доказательства «ошибочности»? Их даже не ищут.

Третье

После катастрофы 5 мая 2019 года на Superjet были значительно увеличены тренировки пилотов на тренажере в резервном режиме. По оценкам инструкторского состава, поведение тренажера в этом режиме не соответствует поведению воздушного судна, что в серьезной степени оказывает влияние на безопасность полетов. Данные тренировки могут развить у летного состава негативный и неправильный навык пилотирования. Вопрос о соответствии тренажера реальному самолету и об отсутствии типовых программ тренировки пилотов следствием не выяснялся.

Четвертое

Действия сотрудников противопожарной безопасности и органов управления воздушным движением должным образом не изучены и не оценены, несмотря на имеющиеся сведения о возможности минимизации жертв — вплоть до спасения всех пассажиров и членов экипажа. Возможное несвоевременное и ненадлежащее выполнение своих обязанностей сотрудниками наземных служб находится в прямой причинно-следственной связи с трагическими последствиями, повлекшими гибель людей. На момент посадки воздушного судна все пассажиры были живы, их смерть наступила от огня и отравления продуктами горения топлива и пластиковой обшивки салона. Это произошло в одном из самых развитых аэропортов России.

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Считаем, что необходимо вернуть дело на доследование, в ходе которого Следственному комитету расследовать все версии полно и по-настоящему всесторонне, без опасения затронуть интересы компании-производителя Superjet или компании-эксплуатанта. Российские граждане достойны того, чтобы знать правду и летать на отечественных самолетах без опасения за свою жизнь.

1. Дельдюжов Игорь Владимирович, президент Шереметьевского профсоюза летного состава

2. Смирнов Олег Михайлович, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, президент фонда «Партнер гражданской авиации», председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

3. Иванов Александр Борисович, летчик-испытатель, многолетний испытатель самолетов Superjet, кавалер «Ордена мужества»

4. Гарнаев Александр Юрьевич, заслуженный летчик-испытатель, бывший командир отряда летчиков-испытателей № 1 ЛИИ имени М.М. Громова, Герой России

5. Земляной Алексей Федорович, заслуженный летчик-испытатель России, автор учебных пособий по пилотированию самолета и ориентации в пространстве для летных училищ

6. Игнатов Алексей Иванович, заслуженный авиаконструктор России

7. Шелковников Валерий Георгиевич, президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), бывший заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК)

8. Дубасов Александр Константинович, бывший командующий авиацией ФСБ России, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, генерал-лейтенант

9. Цицилин Вадим Александрович, заместитель начальника управления авиации ФСБ России, летчик-снайпер, генерал-майор

10. Евдокимов Александр Николаевич, бывший 1-й заместитель командующего авиации ФПС России, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, генерал-майор

11. Письменный Владимир Леонидович, бывший заместитель начальника — главный штурман управления авиации ФСБ России, заслуженный военный штурман, полковник, Герой России

12. Виктор Васильевич Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации России, многократный рекордсмен мира по самолетному спорту, кавалер ордена «За личное мужество»

13. Лукашевич Вадим Павлович, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой»

14. Владимир Александрович Попов, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания (ФПСУ) при Министерстве обороны, заслуженный военный летчик России, генерал-майор

15. Олег Александрович Буленков, вице-президент Шереметьевского профсоюза летного состава, летчик-инструктор

16. Альфред Августович Малиновский, вице-президент Шереметьевского профсоюза летного состава, заслуженный работник транспорта

17. Громадин Сергей Владимирович, вице-президент Шереметьевского профсоюза летного состава, командир воздушного судна

18. Довгаленко Валерий Борисович, бывший командир объединенного авиационного отряда специального назначения (ОАОСН) ФСБ России, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, полковник

19. Мирошниченко Юрий Александрович, бывший старший инспектор-летчик авиации ФСБ России, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, полковник

20. Новиков Владимир Сергеевич, бывший старший штурман-инспектор авиации ФПС России, бывший начальник авиационной кафедры Пограничной академии ФСБ России, полковник

21. Садовник Владимир Илларионович, бывший старший инспектор-летчик авиации ФСБ России, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, полковник

22. Маханьков Сергей Николаевич, бывший заместитель командира объединенного авиационного отряда специального назначения (ОАОСН) ФСБ России по летной подготовке, летчик-снайпер, полковник

23. Кальченко Дмитрий Викторович, бывший командир авиационной эскадрильи объединенного авиационного отряда специального назначения (ОАОСН) ФСБ России, летчик-снайпер, подполковник

24. Бакулев Алексей Михайлович, летчик-инструктор

25. Бумагин Андрей Алексеевич, летчик-инструктор

26. Губанов Владимир Леонидович, летчик-инструктор

27. Потоцкий Денис Валерьевич, летчик-инструктор

28. Четвериков Дмитрий Александрович, летчик-инструктор

29. Терешков Анатолий Иванович, летчик-инструктор

30. Яблуков Артур Завенович, летчик-инструктор

31. Шишкин Жорж Константинович, заслуженный пилот СССР, летчик-испытатель, президент Содружества ветеранов гражданской авиации России

32. Выходцев Юрий Филиппович, член комиссии при Президенте России по вопросу развития авиации общего назначения, летчик-инструктор

33. Михайлов Михаил Георгиевич, летчик-испытатель

34. Рябов Алексей Рудольфович, летчик-испытатель

35. Мусин Тимур Равилевич, летчик-инструктор

36. Карпенко Илья Константинович, летчик-инструктор

37. Евдокимов Дмитрий Александрович, летчик-инструктор

38. Пимошенко Валерий Иванович, летчик-инструктор

39. Коротких Вячеслав Петрович, летчик-инструктор

40. Рассказов Сергей Геннадьевич, заслуженный военный летчик России, полковник

41. Ефремов Дмитрий Григорьевич, летчик-инструктор

42. Духанин Андрей Дмитриевич, летчик-инструктор

43. Хижняк Вадим Анатольевич, бывший военный летчик, командир воздушного судна

44. Аваев Владимир Николаевич, командир воздушного судна

45. Батанов Максим Владимирович, командир воздушного судна

46. Богословский Павел Михайлович, командир воздушного судна

47. Веселко Максим Валерьевич, командир воздушного судна

48. Демкин Георгий Вячеславович, командир воздушного судна

49. Григорьев Валерий Виссарионович, командир воздушного судна

50. Дурнев Алексей Сергеевич, командир воздушного судна

51. Дурнев Антон Сергеевич, командир воздушного судна

52. Дыбов Сергей Александрович, командир воздушного судна

53. Коркин Алексей Михайлович, командир воздушного судна

54. Загвоздкин Никита Вячеславович, командир воздушного судна

55. Кравченко Максим Сергеевич, командир воздушного судна

56. Лебедев Алексей Владимирович, командир воздушного судна

57. Ревазов Георгий Георгиевич, командир воздушного судна

58. Тлагуров Руслан Вячеславович, командир воздушного судна

59. Червон Иван Николаевич, командир воздушного судна

60. Шилкин Артур Дмитриевич, командир воздушного судна

61. Лабетик Игорь Владимирович, второй пилот

62. Новиков Сергей Александрович, второй пилот

63. Сухоносов Николай Николаевич, второй пилот

64. Федоров Алексей Романович, второй пилот

65. Ищенко Михаил Максимович, старший инженер летного отряда

66. Савельев Виталий Сергеевич, второй пилот

67. Давыдов Алексей Юрьевич, командир воздушного судна

68. Тюлькин Владимир Аркадьевич, командир воздушного судна

69. Саркисян Арам Арутюнович, второй пилот

70. Самойлов Игорь Сергеевич, командир воздушного судна

71. Ципулин Игорь Валентинович, командир воздушного судна

72. Кайдани Шамиль Рафикович, командир воздушного судна

73. Грашин Евгений Геннадьевич, командир воздушного судна

74. Абзельдинов Тахир Хамзянович, командир воздушного судна

75. Демьянов Георгий Вячеславович, командир воздушного судна

76. Дегтярук Павел Вадимович, второй пилот

77. Чекишев Олег Евгеньевич, командир воздушного судна

78. Леонтьев Аркадий Васильевич, командир воздушного судна

79. Стацура Сергей Анатольевич, командир воздушного судна

80. Ильин Николай Александрович, пилот

81. Бурмистров Андрей Анатольевич, пилот

82. Сухоносов Николай Васильевич, командир воздушного судна

83. Антипин Алексей Анатольевич, командир воздушного судна

84. Ивасёв Николай Сергеевич, командир воздушного судна

85. Сухоносова Ольга Владимировна, диспетчер стартового диспетчерского пункта (СДП) Шереметьевского центра организации воздушного движения (ОрВД) ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

86. Найденко Юрий Евгеньевич, частный пилот, PPL

87. Король Александр Владимирович, заместитель командира летного отряда по организации летной работы

88. Мартиросян Артур Самвелович, пилот

89. Миротадзе Георгий Леваниевич, второй пилот

90. Левочкин Василий Андреевич, командир воздушного судна

91. Крапивина Лилия Витальевна, диспетчер группы обеспечения планирования воздушного движения (ГОПВД) Московского центра ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

92. Сукайло Илья Владимирович, командир воздушного судна

93. Аверьянов Алексей Вячеславович, командир воздушного судна

94. Ананьев Иван Иванович, пилот

95. Вуличенко Вадим Анатольевич, второй пилот

96. Авдонин Павел Александрович, командир воздушного судна

97. Крутов Виктор Анатольевич, командир воздушного судна

98. Лялин Александр Евгеньевич, командир воздушного судна

99. Дубовик Павел Евгеньевич, командир воздушного судна

100. Хулапов Эдуард Евгеньевич, пилот

101. Савченко Алексей Владимирович, командир воздушного судна

102. Спичкин Алексей Юрьевич, командир воздушного судна

103. Циваш Алексей Викторович, бортмеханик

104. Горбачев Константин Сергеевич, командир воздушного судна — стажер

105. Чупров Михаил Яковлевич, бортмеханик

106. Бессмертный Андрей Михайлович, пилот

107. Паляница Николай Александрович, командир воздушного судна

108. Елисеев Сергей Николаевич, командир воздушного судна

109. Дегтярев Андрей Андреевич, пилот

110. Письменсков Максим Владимирович, второй пилот

111. Хруняк Иван Иванович, пилот

112. Молодовский Павел Николаевич, второй пилот

113. Поддубняк Георгий Андреевич, второй пилот

114. Кочетков Дмитрий Алексеевич, пилот

115. Муртазалиев Якшихан Гаджиахмедович, второй пилот

116. Анисимов Николай Викторович, подполковник запаса Министерства обороны Республики Беларусь, автор фильмов и телерепортажей об авиации, комментатор авиационных показов, корреспондент ОАО «Телекомпания НТВ»

117. Маковецкий Александр Николаевич, командир воздушного судна, ведущий российских авиашоу и демонстрационных программ авиасалона МАКС

118. Ободков Игорь Константинович, штурман гражданской авиации

119. Полонский Александр Валериевич, командир воздушного судна

120. Кушнарев Алексей Владимирович, командир воздушного судна

121. Саковец Антон Владимирович, командир воздушного судна

122. Бурмистров Денис Анатольевич, инженер радиооборудования воздушных судов

123. Ильюшкин Александр Олегович, бортмеханик

124. Тюкавкин Егор Николаевич, командир воздушного судна

125. Пашковский Юрий Сергеевич, командир воздушного судна

126. Бондарь Михаил Владиславович, командир воздушного судна

127. Ильин Борис Андреевич, второй пилот

128. Бойко Максим Владимирович, командир воздушного судна

129. Семьянов Николай Олегович, командир воздушного судна

130. Калашников Павел Андреевич, второй пилот

131. Чуданов Василий Николаевич, второй пилот

132. Ермолин Андрей Владимирович, бортмеханик

133. Монастырский Вадим Иванович, командир воздушного судна

134. Давшан Семен Александрович, командир воздушного судна

135. Лобанов Алексей Николаевич, второй пилот

136. Чемакин Лев Анатольевич, бортмеханик

137. Калачников Михаил Олегович, второй пилот

138. Хлыбов Николай Сергеевич, командир воздушного судна

139. Шелыгинский Василий Николаевич, главный штурман авиаотряда

140. Образок Игорь Викторович, командир летного отряда

141. Вагабов Арвид Мирзоевич, пилот

142. Безумов Дмитрий Сергеевич, второй пилот

143. Зайцев Сергей Геннадьевич, командир воздушного судна

144. Кулин Владимир Владимирович, бортмеханик

145. Тифанов Валерий Павлович, второй пилот

146. Коломейцев Дмитрий Владленович, командир воздушного судна

147. Скворцов Александр Иванович, командир воздушного судна

148. Вокуев Николай Алексеевич, командир воздушного судна

149. Сытенко Дмитрий Сергеевич, командир воздушного судна

150. Толмачев Евгений Сергеевич, второй пилот

151. Карих Иван Александрович, командир воздушного судна

152. Корешков Андрей Владимирович, командир воздушного судна

153. Гатиятуллин Азат Завдатович, пилот

154. Осипенко Сергей Викторович, командир воздушного судна

155. Федосеев Сергей Владимирович, бортмеханик

156. Нуртаев Насых Габдулмажидович, пилот

157. Данилин Анатолий Викторович, командир воздушного судна

158. Бояринцев Леонид Евгеньевич, пилот малой авиации

159. Терехов Денис Михайлович, командир воздушного судна

160. Томчук Константин Владимирович, командир воздушного судна

161. Свинцов Александр Валентинович, командир воздушного судна

162. Митрофанов Максим Васильевич, командир воздушного судна

163. Матвеев Алексей Геннадьевич, пилот

164. Вехлов Виктор Леонидович, командир воздушного судна

165. Хозяинов Антон Петрович, командир воздушного судна

166. Ващенко Леонид Иванович, командир воздушного судна

167. Гричков Алексей Владимирович, командир воздушного судна

168. Радченко Юрий Владимирович, командир воздушного судна

169. Сорокин Дмитрий Сергеевич, командир воздушного судна

170. Горбонос Николай Александрович, командир воздушного судна

171. Свиридов Алексей Александрович, командир воздушного судна

172. Рылов Алексей Юрьевич, командир воздушного судна

173. Кошелев Денис Витальевич, командир воздушного судна

174. Ермаков Вадим Андреевич, командир воздушного судна

175. Антонов Александр Алексеевич, второй пилот

176. Узлов Никита Кириллович, второй пилот

177. Карпечко Денис Алексеевич, пилот

178. Кулибаба Виталий Александрович, второй пилот

179. Прокушкин Ростислав Вячеславович, командир воздушного судна

180. Уманцев Алексей Евгеньевич, командир воздушного судна

181. Грязин Сергей Сергеевич, командир воздушного судна

182. Данилов Алексей Викторович, командир воздушного судна

183. Ефанов Алексей Владимирович, пилот

184. Дымковец Никита Васильевич, командир воздушного судна

185. Кондрашкин Александр Владимирович, второй пилот

186. Новиков Артем Андреевич, пилот

187. Ращупкин Юрий Павлович, командир воздушного судна

188. Кузькин Сергей Вячеславович, пилот

189. Говоровский Иван Андреевич, второй пилот

190. Котова Мария Александровна, второй пилот

191. Емельянов Евгений Валерьевич, пилот

192. Абрамов Алексей Владимирович, второй пилот

193. Езерский Дмитрий Сергеевич, командир воздушного судна

194. Филатов Андрей Владимирович, пилот

195. Сергейчиков Алексей Сергеевич, командир воздушного судна

196. Любанов Евгений Феодосьевич, пилот

197. Обиходов Алексей Юрьевич, второй пилот

198. Михайлов Виталий Викторович, командир воздушного судна

199. Калошин Алексей Иванович, штурман

200. Московец Игорь Владимирович, второй пилот

201. Щеглов Сергей Сергеевич, второй пилот

202. Черкасов Павел Сергеевич, второй пилот

203. Баев Александр Александрович, пилот

204. Филатов Евгений Андреевич, пилот

205. Частин Константин Игоревич, командир воздушного судна

206. Головин Алексей Викторович, командир воздушного судна

207. Ведерников Дмитрий Михайлович, командир воздушного судна

208. Семенчуков Дмитрий Владимирович, командир воздушного судна

209. Лазуткин Кирилл Сергеевич, пилот

210. Петрова Мария Сергеевна, второй пилот

211. Назаров Павел Геннадьевич, командир воздушного судна

212. Иванников Денис Владимирович, командир воздушного судна

213. Бобриков Александр Васильевич, второй пилот

214. Бойцов Максим Игоревич, пилот

215. Сидоренкова Антонина Григорьевна, второй пилот

216. Копырин Александр Александрович, штурман

217. Потемкин Егор Александрович, командир воздушного судна

218. Сучков Александр Александрович, командир воздушного судна

219. Савлюк Сергей Александрович, второй пилот

220. Воронин Юрий Федорович, второй пилот

221. Семенов Денис Геннадьевич, второй пилот

222. Пчелинцев Николай Владимирович, командир воздушного судна

223. Кузовков Алексей Фридрихович, командир воздушного судна

224. Радковский Иван Владимирович, второй пилот

225. Вялушкин Роман Вадимович, командир воздушного судна

226. Борисов Роман Павлович, второй пилот

227. Арисов Вадим Иванович, командир воздушного судна

228. Фидаров Илья Владимирович, пилот

229. Сафаров Марсель Тагирович, второй пилот

230. Агафонов Николай Михайлович, командир воздушного судна

231. Романов Дмитрий Александрович, пилот

232. Дельдюжов Алексей Игоревич, командир воздушного судна

233. Симкин Михаил Александрович, командир воздушного судна

234. Киселева Татьяна Александровна, командир воздушного судна

235. Герасименко Константин Александрович, второй пилот

236. Терещенко Алексей Николаевич, пилот

237. Репкин Виктор Адольфович, пилот

238. Виноградов Константин Александрович, пилот

239. Шилин Иван Сергеевич, командир воздушного судна

240. Гарась Евгений Альбертович, второй пилот

241. Дорохин Андрей Иванович, командир воздушного судна

242. Кузнецов Виталий Александрович, бортинженер

243. Танкеев Сергей Георгиевич, командир воздушного судна

244. Литов Егор Викторович, командир воздушного судна

245. Усов Сергей Александрович, командир воздушного судна

246. Фот Андрей Юрьевич, командир воздушного судна

247. Мезенцев Вячеслав Александрович, командир воздушного судна

248. Ханнанов Булат Азатович, командир воздушного судна

249. Ащепков Иван Васильевич, второй пилот

250. Цыганенко Александр Васильевич, бортмеханик

251. Бибаев Артур Ренатович, командир воздушного судна

252. Омельченко Валерий Андреевич, заместителя командира авиаэскадрильи

253. Голобоков Евгений Борисович, командир воздушного судна

254. Фалеев Павел Иванович, командир воздушного судна

255. Глущенко Владимир Владимирович, командир воздушного судна

256. Сергеенков Игорь Николаевич, командир воздушного судна

257. Киптилый Владимир Алексеевич, командир воздушного судна

258. Ефимов Сергей Викторович, командир воздушного судна

259. Швецов Александр Анатольевич, второй пилот

260. Лагутов Сергей Викторович, командир воздушного судна

261. Блохин Максим Юрьевич, командир воздушного судна

262. Присмотров Вячеслав Юрьевич, командир воздушного судна

263. Мельхер Виктор Михайлович, командир воздушного судна

264. Сергеев Сергей Викторович, бортмеханик

265. Пилипчук Анатолий Александрович, директор филиала авиакомпании

266. Петелина Юлия Петровна, представитель авиакомпании

267. Панов Сергей Андреевич, пилот

268. Марьясин Петр Сергеевич, второй пилот

269. Каспутис Юрий Иозович, пилот

270. Стогов Андрей Александрович, пилот

271. Ракитин Иван Сергеевич, командир воздушного судна

272. Ковалев Александр Геннадьевич, командир воздушного судна

273. Шуруй Сергей Александрович, командир воздушного судна

274. Кириллов Валерий Евгеньевич, командир воздушного судна

275. Старожилов Виктор Викторович, командир воздушного судна

276. Федотов Андрей Борисович, командир воздушного судна

277. Валерий Евгеньевич Кириллов, командир воздушного судна

278. Горицкий Дмитрий Игоревия, командир воздушного судна

279. Климачев Олег Александрович, командир воздушного судна

280. Панаиотиди Константин Пантелеевич, командир воздушного судна

281. Покотило Евгений Александрович, второй пилот

282. Соколов Константин Владимирович, второй пилот

283. Дитятев Александр Иванович, бортмеханик

284. Дегтярук Вадим Вячеславович, авиационный инженер

285. Коробченко Евгений Владимирович, авиационный техник по планеру и двигателям

286. Ларин Александр Александрович, генеральный представитель авиакомпании

287. Пучнин Максим Викторович, генеральный представитель авиакомпании

288. Бубас Андрей Аркадьевич, руководитель представительства авиакомпании, начальник аэровокзального комплекса

289. Полухин Денис Игоревич, командир воздушного судна

290. Волокитин Владислав Сергеевич, второй пилот

291. Россошанский Алексей Викторович, второй пилот

292. Скворцов Сергей Юрьевич, второй пилот

293. Сайфутдинов Руслан Рашитович, второй пилот

294. Косенко Александр Анатольевич, пилот

295. Лебедев Анатолий Васильевич, пилот

296. Бевза Андрей Борисович, командир воздушного судна

297. Присмотров Вячеслав Юрьевич, командир воздушного судна

298. Моторкин Максим Леонидович, командир воздушного судна

299. Доскенов Болат Жусупбекович, командир воздушного судна

300. Майоров Игорь Анатольевич, второй пилот

301. Чаповский Николай Николаевич, командир воздушного судна

302. Мухин Василий, пилот

303. Зверев Александр Викторович, второй пилот

304. Уколов Денис Михайлович, командир воздушного судна

305. Агафонов Александр Васильевич, пилот

306. Козлов Сергей Борисович, командир воздушного судна

307. Хасанов Марат Юсупович, командир воздушного судна

308. Лысенко Сергей Николаевич, командир воздушного судна

309. Козлов Вячеслав Владимирович, пилот

310. Денисов Антон Олегович, второй пилот

311. Лебедев Виктор Павлович, второй пилот

312. Тарасютин Максим Георгиевич, частный пилот, PPL

313. Хроян Артур Айкаович, командир воздушного судна

314. Тибилов Игорь Викторович, командир воздушного судна

315. Филиппов Сергей Николаевич, командир воздушного судна

316. Чистоклетов Константин Николаевич, командир воздушного судна

317. Зеленков Алексей Станиславович, частный пилот, PPL

318. Фёдоров Игорь Владимирович, ведущий авиационный инженер-технолог

319. Дацыков Олег Эмирович, военный летчик

320. Мирошников Александр Викторович, пилот

321. Жуков Сергей Александрович, директор филиала авиакомпании

322. Евдокимова Оксана Александровна, помощник генерального представителя авиакомпании

323. Низамутдинов Рустем Рафатович, директор филиала авиакомпании

324. Тухватуллина Эльвира Робертовна, директор филиала авиакомпании

325. Титова Елена Николаевна, бортпроводник

326. Чиженков Даниил Александрович, бортпроводник

327. Шкред Людмила Сергеевна, бортпроводник

328. Шумилов Сергей Александрович, заместитель генерального представителя авиакомпании

329. Ярмухамметова Рамиля Мансуровна, помощник генерального представителя авиакомпании

330. Литовикин Валерий Анатольевич, инженер-конструктор

331. Бобин Сергей Евгеньевич, инженер-электроник

332. Седых Александр Романович, техник-электрик

333. Ющенко Владлен Игоревич, техник-электрик

334. Крутов Виктор Игоревич, инженер-конструктор

335. Юсупян Олег Алексеевич, инженер по летным испытаниям

336. Тягачев Леонид Ильич, инженер по летным испытаниям

337. Смехов Давид Львович, инженер-конструктор

338. Мовчан Виктор Александрович, инженер-конструктор

339. Лосев Никита Никитович, инженер-конструктор

340. Титов Игорь Александрович, слесарь-сборщик авиационной техники

341. Пиляев Владимир Владимирович, слесарь-сборщик авиационной техники

342. Огнева Мария Алексеевна, директор филиала авиакомпании

343. Гусейнов Николай Иванович, бывший ведущий инженер экспериментальных работ и летных испытаний Министерства обороны России

344. Толмачёв Сергей Эдуардович, инженер отделения летных тренажеров (ОЛТ) Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУГА)

345. Гамдлишвили Алексей Андреевич, руководитель направления департамента технологий авиакомпании

346. Палецких Александр Николаевич, главный специалист инспекции безопасности полетов специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами Президента России

347. Мамаев Евгений Яковлевич, инженер по техническому обслуживанию воздушных судов, ранее директор департамента независимой инспекции ОАО «Гражданские самолеты Сухого»

348. Галенко Виктор Борисович, заместитель директора Федерации авиационного спорта на реактивных самолетах

349. Антипов Юрий Николаевич, независимый технический эксперт

350. Махненко Максим Анатольевич, инженер-конструктор

Особое мнение:

Главный конструктор самолета-амфибии Бе-200, генеральный директор консалтинговой компании «РЕК Аэроспейс», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF) Александр Явкин сообщил, что «не может поставить подпись под письмом хотя бы потому, что в обращении есть фраза "мы не выступает в защиту Дениса Евдокимова", а я уже выступал в защиту Евдокимова, системы безопасности полетов ИКАО и здравого смысла».

https://lenta.ru/articles/2020/05/21/pilotswrite/ – цинк

Собственно, если у специалистов есть вопросы, то не вижу причин, по которым следствие бы их дополнительно не проверило бы, чтобы снять все вопросы относительно меры вины Евдокимова и всех обстоятельств трагедии в Шереметьево.