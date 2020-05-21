ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России

21.05.2020, 8:16, Новости дня

ВВС США выложили в Сети видео вылета самолета С-17 с 50 аппаратами ИВЛ для России.

На кадрах видно, как лайнер готовится к взлету, а затем поднимается в небо.

Воздушное судно с 50 приборами на борту доставит в Москву первую партию гуманитарного груза. Вторая партия из 150 штук, как ожидается, будет отправлена 26 мая.

Как сообщила в интервью, опубликованном на DVIDS, пилот воздушного судна подполковник Сьюзан Гордон, борт также доставит другие грузы, поэтому миссия продлится несколько дней.

«Логистика этой перевозки несколько сложная. Нас уведомили за короткое время. Экипаж и самолет должны были получить дипломатические разрешения и визы», – сказала она.

По ее словам, членам экипажа придется по возвращении уйти на двухнедельный карантин.

В среду с базы Чарлстон в Южной Каролине (США) вылетел военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.

Напомним, в понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.