Охрану обсерваторов усилили в Бурятии после нападения на медсестер

21.05.2020, 8:08, Новости дня

Во всех обсерваторах Бурятии усилили охрану после инцидента с нападением пациентов на медсестер в поселке Сотниково, сообщили в минздраве республики.

Ранее недовольные условиями размещения пациенты напали на персонал и гоняли по лесу медсестер детской республиканской клинической больницы, которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. Как отметили в больнице, о случившемся были проинформированы правоохранительные органы, дистанционно составлен протокол. Вечером 18 мая недовольных пациентов скорая увезла в другой обсерватор.

По данным минздрава, после завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства, передает РИА «Новости».

Минздрав Бурятии и МВД подготовили алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов.

«Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД», – сообщили в минздраве.

Напомним, 20 апреля следственными органами СК по Кировской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой.