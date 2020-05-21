 

Названы перспективные сферы вакансий на удаленке

21.05.2020, 8:08, Новости дня

Из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы, сообщили специалисты ВНИИ труда.

«Эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности», – передает RT слова экспертов.

В перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это обусловлено развитием электронных сервисов продаж, а также ростом востребованности доставки товаров.

По мнению специалистов, большего числа вакансий в удаленном формате потребуют финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса, а также онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга. Также ожидается рост числа компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости.

В ВНИИ труда прогнозируют рост инвестиций в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленкой. Развитие роботизированных промышленных технологий окажет влияние на учебный процесс.

«Учебные заведения начнут больше преподавать онлайн», – заключили эксперты.

Напомним, ранее в Институте прогрессивного образования сообщили, что самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.

Директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова рассказала, что все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом актуальнее становится и профессия учителя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Календарь: 1 апреля – Иосиф Сталин ежегодно снижал цены, укреплял рубль и всяко издевался

30.04 / Вывозной рейс с российскими гражданами из Италии прибыл в Петербург

06.05 / В Минпросвещения подтвердили обсуждение переноса сроков ЕГЭ

02.04 / В Израиле у главы Минздрава и его жены обнаружили коронавирус

03.04 / Собянин сообщил о самочувствии главврача Проценко

14.05 / Стало известно, как коронавирус повлияет на рождаемость

19.04 / Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

20.04 / Военный самолет США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

06.04 / Годовая инфляция в России ускорилась до 2,5%

01.04 / Times – британским медикам угрожают увольнением за жалобы на нехватку средств защиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска