 

“Укроборонпром” будут реформировать в три стадии – Абромавичюс

21.05.2020, 8:06, Новости дня

Реформирование государственного концерна “Укроборонпром” планируется провести в три стадии в течение пяти лет, сообщил генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс 19 мая в ходе онлайн-дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council, информирует сайт “Укроборонпрома”.

“Укроборонпром” – единственная крупная государственная компания, которая остается нереформированной за последние пять лет, так как регулируется специальным законодательством. Мы уже разработали законопроект о корпоратизации “Укроборонпрома”, он сейчас находится в парламенте”, – сказал Абромавичюс.

Он предположил, что изменения в законодательстве будут приняты в августе или сентябре.

По словам Абромавичюса, первая стадия трансформации, “Стабилизация через корпоратизацию”, будет длиться до 2021 года. В частности, предусматривается внедрение новых стандартов корпоративного управления, решение вопросов со структурой активов и долговым обязательствам.

Второй этап реформы – “Корпоратизация” – запланирован на 2021-2022 годы. Планируется создать не менее шести государственных холдинговых компаний: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой групп компаний, а также радарных и морских систем.

Третий этап, “Рост и инновации”, должен начаться в 2022 году, объяснил гендиректор концерна.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформирование “Укроборонпрома” начнется после завершения карантина, сообщил “Укринформ”.

30 августа 2019 года Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором “Укроборонпрома”.

6 ноября 2019 года Абромавичюс сообщил, что в состав концерна входит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны.

На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 68 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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