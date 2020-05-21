 

На Донбассе погиб командир батальона спецназначения “Луганск-1”

21.05.2020, 8:06, Новости дня

Вечером 20 мая в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области погиб командир полицейского батальона “Луганск-1” полковник Сергей Губанов. Об этом проинформировала в Facebook Национальная полиция Украины.

“В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения “Луганск-1″ получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события”, – говорится в сообщении.

В Нацполиции уточняют, что ранения трех бойцов – тяжелые.

На Луганщині загинув комбат Сергій ГубановПід час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і…

Posted by Національна поліція України on Kolmapäev, 20. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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