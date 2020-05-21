Боевики на Донбассе ранили трех украинских военнослужащих – штаб ООС

21.05.2020, 8:06, Новости дня

20 мая на Донбассе вследствие обстрелов боевиков ранение получили два украинских военнослужащих, еще одного ранили утром 21 мая. Об этом 21 мая в сводке за 7.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения… С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” неподалеку от Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что 20 мая боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

“На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность. По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили”, – рассказали в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.