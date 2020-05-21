Женщине явилась Дева Мария и теперь сюда приходят тысячи человек

21.05.2020, 8:02, Разное

Странная ситуация разворачивается в эти дни в угандийской деревне, где местной жительнице явилась Дева Мария.

Из-за этого тысячи людей приходят сюда, чтобы совершить паломничество и посмотреть на это место, в то время как местные власти тревожатся о том, что это может вызвать новую вспышку коронавирусной инфекции.

Марача – небольшая деревня, входящая в состав поселения Минако, округа Йиву Саб. Ранее это была обычная и затерянная в угандийской глуши деревушка, но теперь сюда приходят тысячи паломников из находящегося неподалеку города Аруа, а также из соседней Демократической республики Конго.

Как пишут местные СМИ, 2 мая 2020 года 42-летняя жительница Марачи по имени Филистера Лекуру под деревом авокадо неподалеку от своего дома заметила Деву Марию, а потом беседовала с ней. Явление велело ей держать 14-дневный пост, а в конце месяца ждать второго ее явления с новыми советами.

Сама Лекуру говорит, что не рассказывала об этом никому, однако слухи каким-то образом распространились очень быстро и к дому Лекуру тут же потянулись толпы паломников (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В первую очередь они желали увидеть то самое дерево авокадо, где произошла встреча. Некоторые из них позже рассказывали, что тоже видели под деревом или в его листве Деву Марию. После этого паломничество сюда стало нарастать как снежный ком.

Очевидцы рассказывали, что Дева Мария "поворачивала лицо", а ее руки были широко распахнуты, словно она готовилась обнять их. Помимо этого люди рассказывают, что видели странное явление желтых колец вокруг солнца в тот же день, когда Лекуру явилась Дева Мария.

Сейчас рядом с домом Лекуру и днем и ночью дежурит отряд полиции, так как власти боятся вспышки эпидемии из-за массового скопления людей. Несмотря на это, люди продолжают приходить сюда сотнями и тысячами человек, растянувшись вереницей по всей дороге в деревню.

Паломникам не нравится, что полиция прогоняет их и поэтому тут уже произошло несколько стычек, когда полицейских пытались закидать камнями.

Тем временем глава местной католической церкви тоже заинтересовался произошедшим и сейчас пытается выяснить, на чем именно основано все это, и было ли тут и правда что-то божественное или все дело в случае массовой истерии.

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