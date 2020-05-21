Китайские супруги наконец заметили своего сына, похищенного 32 года назад

21.05.2020, 8:02, Разное

С 1970-х годов в Китае в рамках ограничения рождаемости действовала политика "Одна семья – один ребенок". Второго ребенка разрешалось заводить лишь в деревнях и лишь в том случае, если первым была девочка.

Для страны с более чем миллиардным населением подобные меры были жизненно необходимыми, Китай просто не мог обеспечить всех пищей и нормальными условиями жизни.

Нарушителей жестко штрафовали и в конце концов это привело к желаемому результату, но к 2000-м годам стало ясно, что дело идет к катастрофе. Во-первых резко сократилось количество трудоспособного взрослого населения, а во-вторых выяснилось, что при возможности иметь всего 1 ребенка, родители в большинстве случаев делают выбор в пользу мальчиков.

Девочки в Китае никогда особо не ценились, они считались более слабыми, а когда они выходили замуж, то уезжали в дом жениха, то есть семья теряла работницу. После введения ограничения рождаемости, в попытке родить именно сына, многие китайские семьи тайком пытались узнать пол ребенка, а когда узнавали, что это девочка, то женщину убеждали сделать аборт.

Мальчики при этом стали цениться на вес золота, поэтому те семьи, в которых мальчики не рождались или же у которых вообще не было детей, нередко не гнушались криминальными способами добыть себе долгожданного наследника. Детей массово похищали из роддомов и детсадов, а когда там установили охрану, маленьких мальчиков стали похищать прямо с улиц, выжидая момент, когда его родители отвлекутся.

32 года назад именно это произошло с семьей Мао, которые жили в городе Сиань, провинции Шэньси. 17 октября 1988 года Мао Чжэнь Цзин вместе со своим 2-летним сыном по имени Мао Инь шли домой из детского сада. В какой-то момент мальчик захотел пить и когда они остановились возле входа в отель, его отец попросил сына подождать, а сам всего на минуту отлучился в отель за стаканом воды.

Когда Мао Чжэнь Цзин вернулся с водой, то он не обнаружил своего сына. Он бегал, кричал, звал, опрашивал прохожих, но никто ничего не видел. Супруги Мао обратились в полицию, расклеивали на улицах листовки с фотографией своего сына, но все было бесполезно, маленький Мао Инь исчез, словно растворился в воздухе (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Шли годы, но супруги Мао так и не оставили шансов найти своего ребенка. Мать мальчика Ли Цзинчжи даже уволилась с работы, чтобы посвятить все время поискам. Она проверяла все случаи, когда люди видели подозрительных людей с ребенком и объехала весь Китай, чтобы расклеить объявления в разных городах.

По ее словам, всего за более 30 лет она расклеила более 100 тысяч листовок и плакатов, а также проверила около 300 подозрительных случаев. Но ни один из них не привел ее к похищенному сыну.

Тем ни менее супруги не отчаивались. Они в том числе появлялись на ТВ в различных телешоу и там тоже просили людей о помощи. Также они стали членами общества "Baby Come Back Home", которое помогает родителям найти пропавших или украденных детей.

О Мао Ине 32 года не было никаких сведений с момента его похищения, но в прошлом месяце вдруг произошло чудо. Полиция получила сообщение от мужчины из провинции Сычуань, из места, которое находится примерно в 1 тысяче километров от города Сиань. Этот мужчина рассказал, что он был усыновлен бездетной семьей как раз в то время, когда пропал маленький Мао Инь, и что у него есть подозрения, что он и есть Мао Инь.

Когда полиция обнаружила этого мужчину, сначала была использована технология распознавания лиц. Была взята фотография Мао Иня в детстве, которую программа "состарила" до 34-летнего мужчины. Это фото сравнили с лицо указанного мужчины и оказалось, что есть очень сильное сходство. После этого был проведен анализ ДНК, который показал, что мужчина в самом деле является пропавшим Мао Инем.

Несколько дней назад в помещении полицейского отделения Сианя состоялось знаменательное событие, когда супруги Мао и их пропавший сын наконец встретились. Они трогательно обнимали друг друга и плакали.

"Я не хочу, чтобы он уходил. Я больше не позволю, чтобы он ушел от нас", – через слезы говорила Ли Цзинчжи, крепко сжимая сына за руку.

Выяснилось, что похититель продал украденного мальчика за 6 тысяч юаней неуказанной бездетной паре, которая давно мечтала о сыне и была готова заплатить любые деньги даже за краденного ребенка. Они дали Мао Иню новое имя – Гу Ниннин и вырастили его в любви и заботе. Мальчик получил хорошее образование, потом закончил университет, после чего основал собственную компанию по дизайну квартир.

Сейчас Гу Ниннин ощущает себя очень смущенным и говорит, что пока не знает, как относиться ко всему этому. Для него родные родители сейчас практически чужие люди и ему потребуется много времени на то, чтобы узнать их и принять.

Читайте также: ★ «Чума, кровь и огонь»: Найдены пророчества Нострадамуса об эпидемии коронавируса

Читайте также: ★ История о каменной голове, которая вызвала жуткого монстра

Читайте также: ★ Фанни Миллс – История женщины с огромными ногами



Если с вами произошел необычный случай, вы увидели странное существо или непонятное явление, вам приснился необычный сон, вы увидели в небе НЛО или стали жертвой похищения пришельцев, вы можете прислать нам свою историю и она будет опубликована на нашем сайте

===> Прислать историю.