Сенаторы призывают министерство торговли сократить импорт российского урана

21.05.2020, 8:01, Разное

05/20/2020

WASHINGTON, D.C. – Сегодня сенатор США Джон Баррассо (R-WY), председатель комитета Сената по окружающей среде и общественным работам (EPW), и сенаторы Мартин Генрих (D-NM), Лиза Мурковски (R-AK), Джо Манчин (D-WV), Майк Браун (R-IN), Том Удалл (D-NM), Кевин Крамер (R-ND), Майк Энзи (R-WY), Том Коттон (R-AR) и Линдси Грэм (R-SC) направил письмо помощнику госсекретаря по коммерции Джеффри Кесслеру с призывом к департаменту продлить российского Соглашения о приостановлении (Russian Suspension Agreement – RSA) в соответствии с рекомендацией Рабочей группы по ядерному топливу (NFWG).

В письме сенаторы призвали департамент сократить импорт российского урана, защитить интересы Америки в области энергетики и национальной безопасности и ограничить возможности РФ манипулировать американскими урановыми рынками.

Полный текст письма можно прочитать здесь и ниже.

Уважаемый помощник госсекретаря Кесслер!

Мы поддерживаем усилия Министерства торговли (DOC) по продлению российского Соглашения о приостановлении (RSA), как это рекомендовано Рабочей группой по ядерному топливу (NFWG). Это защитит цепочку поставок ядерного топлива нашей страны от агрессивной и незаконной торговой практики ядерных государственных предприятий иностранных противников. В частности, мы призываем DOC сократить импорт российского урана ниже существующего двадцатипроцентного предела в долгосрочной перспективе. Мы будем поддерживать усилия по кодификации этих ограничений в законодательстве.

В прошлом году президент Трамп создал NFWG, чтобы рекомендовать меры по укреплению цепочки поставок ядерного топлива в нашей стране. 23 апреля Министерство энергетики опубликовало свой доклад под названием «Восстановление конкурентного преимущества ядерной энергии Америки: стратегия обеспечения национальной безопасности США». Доклад стал кульминацией усилий рабочей группы.

В отчете недвусмысленно говорится, что РФ «превратила свои энергоносители в оружие». Он документирует многолетний подход РФ к ядерной отрасли Америки. В докладе делается вывод о том, что усилия РФ по доминированию в ядерном топливном цикле США представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Стратегия определяет 18 шагов для оживления ядерной промышленности нашей страны.

Крайне важно, чтобы Министерство торговли успешно выполнило одну из ключевых рекомендаций отчета: продлило RSA для защиты от будущего демпинга урана на рынке США. В настоящее время DOC ведет переговоры о продлении RSA с Российской Федерацией. Поскольку Вы руководите усилиями DOC по заключению этого соглашения, мы просим Вас учитывать краткосрочную поставку ядерного топлива, учитывать эксплуатационные требования американских ядерных реакторов и обеспечивать соответствующую долгосрочную защиту для внутренней цепи поставок ядерного топлива.

Кроме того, ваши переговоры должны основываться на точных прогнозах спроса на уран. «Эталонный» сценарий Всемирной ядерной ассоциации (WNA) постоянно переоценивает внутренний спрос на уран. Мы выражаем полное одобрение Вашей практике правильного использования данных сценариев WNA и советуем вам продолжать её при продлении соглашения.

Если Вы успешно и своевременно завершите свои переговоры, мы поддержим кодификацию соглашения DOC. Если переговоры окажутся безуспешными, мы будем искать все возможности законодательно ограничить способность РФ манипулировать нашими урановыми рынками.

Российская Федерация должна знать, что Конгресс не будет стоять в стороне, пока они несправедливо манипулируют рынком урана в своих геостратегических целях. Мы не будем стоять в стороне, пока наша атомная отрасль становится объектом незаконных кампаний на энергетическом рынке.

Мы с нетерпением ждем Вашего ответа.

С уважением,

John Barrasso, M.D.

Martin Heinrich

Lisa Murkowski

Joe Manchin III

Mike Braun

Tom Udall

Kevin Cramer

Mike Enzi

Tom Cotton

Lindsey O. Graham

История вопроса:

23 апреля 2020 года Баррассо выступил с заявлением о публикации доклада администрации Трампа под названием «Стратегия восстановления американского лидерства в области ядерной энергии».

4 марта 2020 года EPW провела слушание, чтобы обсудить приоритеты администрации для ядерной промышленности Америки.

3 марта 2020 года Баррассо потребовал от министра энергетики Бруйетта немедленно оказать помощь производителям урана и опубликовать запоздавший доклад рабочей группы по ядерному топливу.

30 сентября 2019 года Баррассо и группа сенаторов-республиканцев направили письмо директору Национального экономического совета и сопредседателю NFWG Ларри Кудлоу, призывая NFWG принять решительные меры и незамедлительно помочь американским производителям урана. Прочитайте письмо здесь .

13 июля 2019 года президент Трамп учредил NFWG после своего окончательного решения в отношении расследования по разделу 232. Задачей NFWG было дать президенту рекомендации по активизации внутреннего производства ядерного топлива.

Добавлено

От переводчика: Речь очевидно идет вот об этом Соглашении:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О приостановлении Российской Федерацией действия

Соглашения между Правительством Российской Федерации

и Правительством Соединенных Штатов Америки

об утилизации плутония, заявленного как плутоний,

не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с

ним и сотрудничестве в этой области

и протоколов к этому Соглашению

Принят Государственной Думой 19 октября 2016 года

Одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года

Статья 1

Приостановить действие Соглашения между Правительством

Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об

утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более

необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в

этой области, подписанного в городе Москве 29 августа 2000 года и в

городе Вашингтоне 1 сентября 2000 года (далее – Соглашение),

Протокола к Соглашению между Правительством Российской Федерации и

Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония,

заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей

обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области,

подписанного в городе Вашингтоне 15 сентября 2006 года, и Протокола

к Соглашению между Правительством Российской Федерации и

Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония,

заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей

обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области,

подписанного в городе Вашингтоне 13 апреля 2010 года (далее –

протоколы к Соглашению), в связи с коренным изменением

обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в

результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в

отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов

Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации

избыточного оружейного плутония в соответствии с Соглашением и

протоколами к Соглашению.

Статья 2

1. Решение о возобновлении действия Соглашения и протоколов к

Соглашению принимает Президент Российской Федерации.

2. Действие Соглашения и протоколов к Соглашению может быть

возобновлено после устранения Соединенными Штатами Америки причин,

приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на

день вступления в силу Соглашения и протоколов к Соглашению, при

условии:

1) сокращения военной инфраструктуры и численности контингента

войск Соединенных Штатов Америки, размещенных на территориях

стран – членов Организации Североатлантического договора (НАТО),

вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года, до уровня, на котором

они находились на день вступления в силу Соглашения и протоколов к

Соглашению;

2) отказа Соединенных Штатов Америки от недружественной

политики в отношении Российской Федерации, который должен

выражаться:

а) в отмене Закона Соединенных Штатов Америки 2012 года (закон

Сергея Магнитского) и направленных против России положений Закона

Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины;

б) в отмене всех санкций, введенных Соединенными Штатами

Америки в отношении отдельных субъектов Российской Федерации,

российских юридических и физических лиц;

в) в компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в

результате введения санкций, указанных в подпункте “б” настоящего

пункта, включая потери от введения вынужденных контрсанкций в

отношении Соединенных Штатов Америки;

3) представления Соединенными Штатами Америки четкого плана

необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие

Соглашения.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

31 октября 2016 года

№ 381-ФЗ