 

В программном документе Министерства иностранных дел, Япония вновь подтверждает свои претензии на Северные острова

21.05.2020, 8:01, Разное

THE ASAHI SHIMBUN   May 20, 2020

Прошлые выпуски  Diplomatic Bluebook «Дипломатической книги» лежат на полке в библиотеке Министерства иностранных дел в Токио.(Naotaka Fujita)

В своей ежегодной «Дипломатической книге  по внешней политике» вышедшей 19 мая,  Япония вновь заявила о своих  правах  на  суверенитет  над оспариваемыми  Северными территориями,  в  прошлом году,  в попытке успокоить Россию,   она  исключила [из  документа] упоминание об этой проблеме.

Версия 2019 года исключила все ссылки на принадлежность  четырех островов  у побережья главного северного острова Хоккайдо Японии, и в  ней  лишь  была  подчеркнута важность переговоров по мирному договору с Россией.

Мирный договор, формально положивший конец военным действиям, связанным со Второй мировой войной, рассматривается как важный шаг в достижении Россией соглашения о возвращении всех  или некоторых из  островов, захваченных советскими войсками в конце войны.

Прошлогоднее решение пропустить упоминание этого вопроса вызвало резкое неодобрение со стороны консервативных элементов в правящей Либерально-демократической партии.

Таким образом, в версии этого года правительство вернулось к своей давней позиции, согласно которой Япония обладает суверенитетом над северными территориями.

В «Дипломатической книге» 2018 года МИД заявил, что «позиция Японии заключается в том, что четыре северных острова принадлежат Японии», и что продолжаются переговоры о «заключении мирного договора с Россией путем решения вопроса о принадлежности» северных территорий ,

Но на ноябрьской встрече в этом году между премьер-министром Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным оба лидера договорились ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года между Японией и бывшим Советским Союзом, в которой четко указывалось, что островки Хабомаи и Шикотан будут переданы. в Японию после заключения мирного договора.

В результате, в Дипломатической книге за 2019 год,  все упоминания о суверенитете над северными территориями были удалены,  чтобы не раздражать Россию.

Но это привело только к критике [правительства] со стороны консервативных элементов за то, что Япония посылала РФ более слабый сигнал, даже несмотря на то, что прогресса  в этом вопросе на двусторонних переговорах  не  наблюдалось.

В последнем выпуске Дипломатической книги  была восстановлена ​​формулировка, в которой подчеркивается, что будут проведены переговоры о заключении мирного договора путем решения вопроса о принадлежности  северных территорий.

Однако четкая формулировка о том, что Северные территории принадлежат Японии, в  документе отсутствует,  очевидно, чтобы не раздражать русских.

Документ этого года продолжает курс в  отношении  Северной Кореи,  сформулированный  в прошлом году, когда  предыдущий призыв Японии к применению максимального давления был исключен в попытке начать переговоры о встрече на высшем уровне между Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Что касается Южной Кореи, то была восстановлена ​​формулировка о том, что нация является важным соседом. Но это не зашло так далеко, как   в  «Дипломатической книге  2017», в которой Южная Корея была названа «самым важным соседом Японии».

В своей вступительной речи в январе Абэ заявил, что Южная Корея на самом деле является самым важным соседом Японии, потому что она разделяет фундаментальные ценности и стратегические интересы.

Но в этом году в книге говорится, что островки Такесима являются неотъемлемой частью территории Японии. Южная Корея, которая называет острова Докдо, также претендует на суверенитет  над ними.

Это привело к тому, что 19 мая министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением, в котором резко критиковало  то, что  было  названо  неуместным рассуждением о суверенитете, и требовало  немедленного опровержения.

(This article was written by Narumi Ota and Tatsuya Sato in Tokyo and Takuya Suzuki in Seoul.)



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