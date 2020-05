В программном документе Министерства иностранных дел, Япония вновь подтверждает свои претензии на Северные острова

THE ASAHI SHIMBUN May 20, 2020

Прошлые выпуски Diplomatic Bluebook «Дипломатической книги» лежат на полке в библиотеке Министерства иностранных дел в Токио.(Naotaka Fujita)

В своей ежегодной «Дипломатической книге по внешней политике» вышедшей 19 мая, Япония вновь заявила о своих правах на суверенитет над оспариваемыми Северными территориями, в прошлом году, в попытке успокоить Россию, она исключила [из документа] упоминание об этой проблеме.

Версия 2019 года исключила все ссылки на принадлежность четырех островов у побережья главного северного острова Хоккайдо Японии, и в ней лишь была подчеркнута важность переговоров по мирному договору с Россией.

Мирный договор, формально положивший конец военным действиям, связанным со Второй мировой войной, рассматривается как важный шаг в достижении Россией соглашения о возвращении всех или некоторых из островов, захваченных советскими войсками в конце войны.

Прошлогоднее решение пропустить упоминание этого вопроса вызвало резкое неодобрение со стороны консервативных элементов в правящей Либерально-демократической партии.

Таким образом, в версии этого года правительство вернулось к своей давней позиции, согласно которой Япония обладает суверенитетом над северными территориями.

В «Дипломатической книге» 2018 года МИД заявил, что «позиция Японии заключается в том, что четыре северных острова принадлежат Японии», и что продолжаются переговоры о «заключении мирного договора с Россией путем решения вопроса о принадлежности» северных территорий ,

Но на ноябрьской встрече в этом году между премьер-министром Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным оба лидера договорились ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года между Японией и бывшим Советским Союзом, в которой четко указывалось, что островки Хабомаи и Шикотан будут переданы. в Японию после заключения мирного договора.

В результате, в Дипломатической книге за 2019 год, все упоминания о суверенитете над северными территориями были удалены, чтобы не раздражать Россию.

Но это привело только к критике [правительства] со стороны консервативных элементов за то, что Япония посылала РФ более слабый сигнал, даже несмотря на то, что прогресса в этом вопросе на двусторонних переговорах не наблюдалось.

В последнем выпуске Дипломатической книги была восстановлена ​​формулировка, в которой подчеркивается, что будут проведены переговоры о заключении мирного договора путем решения вопроса о принадлежности северных территорий.

Однако четкая формулировка о том, что Северные территории принадлежат Японии, в документе отсутствует, очевидно, чтобы не раздражать русских.

Документ этого года продолжает курс в отношении Северной Кореи, сформулированный в прошлом году, когда предыдущий призыв Японии к применению максимального давления был исключен в попытке начать переговоры о встрече на высшем уровне между Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Что касается Южной Кореи, то была восстановлена ​​формулировка о том, что нация является важным соседом. Но это не зашло так далеко, как в «Дипломатической книге 2017», в которой Южная Корея была названа «самым важным соседом Японии».

В своей вступительной речи в январе Абэ заявил, что Южная Корея на самом деле является самым важным соседом Японии, потому что она разделяет фундаментальные ценности и стратегические интересы.

Но в этом году в книге говорится, что островки Такесима являются неотъемлемой частью территории Японии. Южная Корея, которая называет острова Докдо, также претендует на суверенитет над ними.

Это привело к тому, что 19 мая министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением, в котором резко критиковало то, что было названо неуместным рассуждением о суверенитете, и требовало немедленного опровержения.

(This article was written by Narumi Ota and Tatsuya Sato in Tokyo and Takuya Suzuki in Seoul.)