Блогер Ида Галич призналась, что плачет вместе с трехмесячным сыном Леоном

21.05.2020, 7:53, Разное

Гостьей программы «Вечерний Ургант» стала Ида Галич, которая недавно впервые познала радость материнства. Блогер призналась ведущему, что иногда плачет вместе со своим трехмесячным сыном Леоном.

Малыш появился на свет 7 февраля, а радостную новость поклонникам рассказал Алан Басиев, супруг Иды Галич. По словам блогера, этот день стал лучшим в ее жизни, хотя роды были тяжелыми. Врачам пришлось прибегнуть к кесарево сечению, а сама операция была очень сложной.

Как пояснила Ивану Урганту знаменитость, она не собирается уходить в полноценный декрет. Ида Галич готовится к запуску собственного проекта на канале «Пятница» под названием «Такие родители». В шоу телезрители смогут увидеть скетчи, в которых будут описаны типичные случаи, с которыми сталкиваются молодые родители. По словам блогера, это будут утрированные истории. Например, она пояснила как плакал ее трехмесячный сын, а она присоединилась к нему. В это время в комнату вбежали ее родители, так как они живут сейчас все вместе в трехкомнатной квартире на окраине столицы. Увидев такую ситуацию, они не знали, кого первым начинать успокаивать. Ида Галич призналась, что такое с ней бывает, но сейчас она старается контролировать эмоции и не плакать.

После рождения Леонарда молодая мать немного впала в депрессию, так как лишилась возможности работать. Однако были введены карантинные меры в стране, и блогеру стало легче от мысли, что она не одна оказалась в подобной ситуации.