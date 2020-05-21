 

Блогер Ида Галич призналась, что плачет вместе с трехмесячным сыном Леоном

21.05.2020, 7:53, Разное

Гостьей программы «Вечерний Ургант» стала Ида Галич, которая недавно впервые познала радость материнства. Блогер призналась ведущему, что иногда плачет вместе со своим трехмесячным сыном Леоном.
Малыш появился на свет 7 февраля, а радостную новость поклонникам рассказал Алан Басиев, супруг Иды Галич. По словам блогера, этот день стал лучшим в ее жизни, хотя роды были тяжелыми. Врачам пришлось прибегнуть к кесарево сечению, а сама операция была очень сложной.

Как пояснила Ивану Урганту знаменитость, она не собирается уходить в полноценный декрет. Ида Галич готовится к запуску собственного проекта на канале «Пятница» под названием «Такие родители». В шоу телезрители смогут увидеть скетчи, в которых будут описаны типичные случаи, с которыми сталкиваются молодые родители. По словам блогера, это будут утрированные истории. Например, она пояснила как плакал ее трехмесячный сын, а она присоединилась к нему. В это время в комнату вбежали ее родители, так как они живут сейчас все вместе в трехкомнатной квартире на окраине столицы. Увидев такую ситуацию, они не знали, кого первым начинать успокаивать. Ида Галич призналась, что такое с ней бывает, но сейчас она старается контролировать эмоции и не плакать.

После рождения Леонарда молодая мать немного впала в депрессию, так как лишилась возможности работать. Однако были введены карантинные меры в стране, и блогеру стало легче от мысли, что она не одна оказалась в подобной ситуации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Мнение: Исследование на антитела к коронавирусу

11.05 / Мнение: Симметричные угрозы

11.04 / Эксперты назвали 3 прототипа внедорожников от ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

06.05 / Мнение: Один из организаторов переворота в Венесуэле работал охранником Трампа

18.04 / Камера Realme X2 Pro фотографирует не хуже iPhone XR и Google Pixel 2

07.05 / Ученые прогнозируют к 2070 году экстремальное повышение температуры

04.05 / Первый смартфон Note 20 выпустит китайский бренд Cubot

24.04 / Онкологи удалили у пациентки опухоль в 20 кг

26.04 / Спасти врача – спасти пациентов

06.05 / История: Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой войны в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска