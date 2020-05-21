 

По факту двойного убийства возбудили дело в Якутии

21.05.2020, 7:53, Новости дня

Следователи в Якутии возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями головы, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. На место происшествия следственно-оперативная группа вылетала на вертолете.

Установлено, что трое жителей города Мирного приехали сюда на охоту с ружьями. Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, а сам он отправился спать. Проснувшись, мужчина обнаружил тела, причем у одного были «признаки суицида». Очевидец сразу сообщил в правоохранительные органы.

«В тот же день следователем СКР возбуждено уголовное дело об убийстве», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, в конце марта в Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании.



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