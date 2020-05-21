Доктор Комисарова советует избавляться от «сладкой» зависимости

21.05.2020, 7:53, Разное

Заканчивать любую трапезу сладким – распространённая привычка в России. Доктор Альбина Комисарова советует избавиться от «сладкой» зависимости, которая зачастую приводит к ожирению.

Известный российский диетолог акцентирует внимание на том, что не всё вкусное является полезным. Чрезмерное употребление сладкого приводит к необратимым последствиям, в числе первых: ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Альбина Комисарова рекомендует в качестве десерта употреблять сыры, орехи, цельнозерновые крекеры с травами и кунжутом, попкорн в количестве 30 граммов, молоко и фрукты, пастилу без сахара и домашнюю выпечку.

Доктор отмечает, что, к примеру, лимон придаст аромат чаю, сливки улучшат вкус кофе, а 2 ломтика сыра и 30 гр. орешков – лучше любых сладостей воздействуют на организм. Также диетолог рекомендует не покупать торты и сладости, тогда не будет соблазна отрезать себе небольшой кусочек, а в качестве отличного десерта рекомендует употреблять нарезанные фрукты с ложкой мёда.

Диетолог советует обратить особое внимание на так называемую «полезную» еду: фитнес-батончики, гранолу и йогурты: в их составе содержится сахар, тем самым количество употребляемой глюкозы может значительно превысить ежедневную норму.