 

Трамп обвинил Китай в желании «продолжить грабить США»

21.05.2020, 7:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года, для чего Пекин ведет дезинформационную кампанию против США.

«Китай ведет массивную кампанию дезинформации, потому что очень хочет, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку. Тогда они смогут продолжить грабить Соединенные Штаты, как делали это десятилетиями, пока не пришел я», – передает ТАСС текст заявления Трампа в Twitter.

Американский лидер также в очередной раз обвинил власти Китая в том, что они, по его мнению, допустили распространение нового коронавируса в мире.

«Они могли легко остановить это бедствие, но не сделали этого», – добавил Трамп.

17 мая Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах не собирается прощать нынешнему главе американского государства Дональду Трампу возможные преступления.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что за время вице-президентства Джо Байдена его семья получила миллиарды долларов.



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