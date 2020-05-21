В Латинской Америке стремительно растет число заболевших COVID-19

21.05.2020, 7:20, Новости дня

Рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за сутки с начала пандемии отметили во Всемирной организации здравоохранения. Коронавирус выявили более чем у 106 тысяч человек. Пятая часть из них — в Бразилии. Страна стала антилидером по распространению COVID-19 в Латинской Америке. Число смертей приближается к 19 тысячам.

Никогда еще у похоронных служб Рио-де-Жанейро не было так много работы. На кладбище Кайю вереницы плачущих родственников сменяют друг друга. В городе более трех тысяч человек стали жертвами COVID-19. И это число с каждым днем продолжает расти. Родственники погибших винят во всем правительство, которое не донесло до населения всю опасность коронавируса.

"Сегодня в некоторых районах Рио вы можете увидеть людей без масок, гуляющих, как ни в чем ни бывало. Они в эту катастрофу не верят. Видимо, пока не потеряют кого-то из близких. Моя бабушка умерла. Я прошу людей остаться дома, ведь это — не обычный грипп, как утверждает президент Болсонару. Если бы было так, многие бы были живы. Эта же напасть не выбирает расу, цвет кожи и уровень благосостояние. Безалаберности она не прощает", — говорит Бруно Альмедо де Мелло.

В соседнем Сан-Паулу обстановка еще хуже. Количество смертей превысило пять тысяч. Могилы для погибших роют по несколько десятков в день. Больницы переполнены, более 90 процентов мест в реанимации занято.

В самом городе чиновники, не дожидаясь распоряжения федеральных властей, объявили локдаун. Пока только на шесть дней. Жителей просят не покидать дома без крайней необходимости. Однако местные в действенность этой меры не верят.

"Не думаю, что это поможет. Скорее, наоборот, навредит. Нужного эффекта мы явно не добьемся. Вы понимаете, сейчас народу на улицах и так стало меньше. А те, кто выходят, они это делают, чтобы заработать деньги. Люди все равно будут выходить на работу", — говорит Алис Фачина.

Единственное, что последовало от федеральной власти, — это рекомендация по приему лекарств. Министерство здравоохранения посоветовало использовать противомалярийные препараты, в том числе и гидроксихлорохин, который принимает президент США Дональд Трамп. Эти медикаменты минздрав Бразилии советует врачам назначать вместе с антибиотиками при первых симптомах инфицирования.

В соседнем Перу ситуация немногим лучше. По числу подхвативших коронавирус страна стала второй в Латинской Америке после Бразилии.

"Крематории работают без остановки. Я решила похоронить своего отца, а не кремировать, потому что в крематории очередь из трупов. Мне не хочется, чтобы мой отец лежал там несколько дней, прежде чем его смогут кремировать", — объясняет жительница Лимы Глория Байлон.

Тем временем в Аргентине власти уже ввели обязательное ношение масок, и объявили о социальном дистанцировании. Отменять эти меры не будут, пока не появится вакцина. На фоне масштабного роста заразившихся в странах Латинской Америки Соединенные Штаты рассматривают введение жесткого запрета на поездки на соседний континент.

"Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наше население. Я не хочу, чтобы и там люди болели. У Бразилии сейчас проблемы – мы им посылаем аппараты ИВЛ. Им нужно? Я высылаю. У нас их тысячи. Вопрос о введении запрета на въезд из Бразилии и стран Латинской Америки мы рассматриваем. Особенно много их едет во Флориду", — сообщил президент США Дональд Трамп.

Не все американцы, впрочем, поддерживают позицию Трампа, особенно в вопросе раздачи аппаратов ИВЛ. По мнению некоторых аналитиков, Штатам, которые лидируют по количеству погибших и заразившихся в этой пандемии, лучше бросить все силы на борьбу внутри страны. Именно на это указали протестующие, которые выложили возле Белого дома десятки мешков с фальшивыми трупами.