В Кабардино-Балкарии идут испытания новой гидроэлектростанции

21.05.2020, 7:20, Новости дня

Испытания первого из трех гидроагрегатов ГЭС завершились в Кабардино-Балкарии. Современную станцию строят по уникальному экологическому проекту. Кроме того, управлять ей можно будет дистанционно.

Десять мегаватт мощности: этой электроэнергии с запасом хватит на целый район республики. Современные горизонтальные турбины, которые легче в обслуживании, дистанционное управление каждым агрегатом — это все новая станция в Верхней Балкарии.

За три года в Черкесской теснине удалось реализовать уникальный проект: ни плотин, ни напорных башен вокруг станции; все бетонные рукава спрятаны в горной толще; в отработанной воде ни капли нефтепродуктов. Все так называемые исполнительные механизмы станции только на электроприводах; это важно, ведь выше по ущелью находится заповедник.

"Мы берем воды столько, сколько нужно, и не меняем гидрологический режим реки", — говорит инженер Марат Мирзоев

Испытания на первом гидроагрегате прошли успешно. Сейчас идет настройка синхронизации цепей управления. В ущелье заканчивают прокладку оптоволоконных линий связи.

Параллельно в машинном зале и на всех гидросооружениях монтируют датчики и видеокамеры. Современная станция будет работать без участия человека.

Пока идут испытания, не больше трех кубометров воды каждую секунду возвращает станция назад в горную реку. Когда все агрегаты встанут под нагрузку, расход увеличится. Ежегодно отсюда в единую энергосистему будет поступать 60 миллионов киловатт в час.