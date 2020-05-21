Доктор Мясников назвал бредом информацию о разностороннем ношении масок

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21.05.2020, 7:20, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом информацию о предназначении двух сторон одноразовых медицинских масок.

В социальных сетях активно обсуждается вопрос "правильного" ношения маски. Сетевые "специалисты" утверждают, что ее нужно носить белой стороной к лицу, а с целью защиты – наружу, сообщает РИА Новости.

Мясников объясняет: маску можно надевать любой стороной, а микробы будут одинаково скапливаться на любой стороне. "Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу", — уточнил специалист.

 



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