Присутствие китайских компаний на биржах США оказалось под угрозой

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21.05.2020, 7:16, Новости дня

Сенат США в среду единогласно принял «Акт об ответственности иностранных компаний», требующий от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, отчитываться по американским законам.

«Сенат только что единогласно утвердил: S.945, который касается иностранных компаний и Китая», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-галереи сената.

Теперь этот законопроект должен быть утвержден палатой представителей и, в конечном счете, может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.

Согласно законопроекту, компания для того, чтобы торговаться в Нью-Йорке или на других площадках, должна предоставить право аудита американскому регулятору, а также подтверждение, что не контролируется иностранным правительством.

Исторически китайские компании не обязаны были следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах.

После новости о принятии законопроекта акции китайского гиганта Alibaba Holding Group Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на более чем 2%, в то время как росли на бирже в Гонконге.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп пригрозил Китаю возобновлением торговой войны, которую менее полугода назад неимоверными усилиями удалось приостановить. По мнению экспертов, перебросив вину за огромное количество смертей в Америке на Пекин, Трамп надеется заработать себе очков перед выборами и заодно заполучить новый рычаг экономического давления на китайцев. 



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