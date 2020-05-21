 

Нагиев взвыл от “преследований” молодого актера

21.05.2020, 6:54, Разное

Артисты пересекались уже в нескольких проектах.
Даниил Вахрушев горд тем, что знаком со звездой.

Актер вспомнил, как вместе со старшим коллегой играл в “Физруке” и “Елках”. Он рассказал, что однажды Дмитрий Нагиев не выдержал и спросил его напрямую о том, что тот его просто “преследует”. “Ты что издеваешься надо мной? Мы все время вместе”, – поделился актер.

Вахрушев в ответ задал Дмитрию Нагиеву тот же вопрос. Он признался, что артист – в списке его кумиров. По мнению Даниила, его старший коллега – кладезь профессиональных находок. Он умеет незаметно делится своими навыками с молодежью, при этом всегда держа марку.

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Публикация от Daniil Vahrushev (@daniilvahrushev) 18 Июл 2019 в 6:25 PDT

Отметим, 53-летний Дмитрий Нагиев находится не только в прекрасной профессиональной, но и физической форме. Ранее телеведущий и актер признается, что с самого детства занимается спортом. Он продолжает тренироваться даже в период самоизоляции: три раза в неделю занимается силовыми упражнениями. Все занятия происходят под руководством брата Евгения.



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