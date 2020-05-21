 

Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании в сфере ЖКХ

21.05.2020, 6:18, Новости дня

Верховная Рада 20 мая приняла в первом чтении законопроект №2458 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Данное решение поддержали 239 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает усовершенствовать нормы и положения действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. А также урегулировать вопросы переходного периода, возникающие в связи с введением в действие закона “О жилищно-коммунальных услугах” с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами всех многоквартирных домов (независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом) решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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