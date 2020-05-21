В Киеве зафиксировали новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и детском реабилитационном центре

21.05.2020, 6:18, Новости дня

В Киеве в двух общежитиях на улицах Серповой и Михаила Бойчука и Центре социально-психологической реабилитации детей №1 произошли вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 20 мая во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано на странице в YouTube.

“В первом [общежитии] проживает 340 человек, инфекцию выявили у троих из них. Еще семеро жителей входят в круг контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживает 55 человек, среди них COVID-19 обнаружили у двоих, их госпитализировали. Еще 10 жителей входят в круг контактных лиц”, – заявил Кличко.

По словам мэра, оба общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды в день в зданиях происходит дезинфекция.

“Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 – на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц – 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин”, – добавил Кличко.

Всего в Киеве за минувшие сутки выявили 51 новый случай инфицирования коронавирусом.

ВИДЕОВидео: Київська міська державна адміністрація / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,9 млн человек, более 324 тыс. из них скончались, а 1,71 млн вылечились.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.