Трамп захотел собрать лидеров G7 в Вашингтоне

21.05.2020, 6:16, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп хочет, чтобы лидеры G7 лично приехали на саммит в июне в Вашингтон, сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.

Она не стала «вдаваться в технические подробности того, как это произойдет», но заявила, что Трамп «очень хочет, чтобы саммит G7 прошел в Вашингтоне», передает РИА «Новости».

Она отметила, что не только американцы «открывают свою страну» после карантина, но и «весь мир начинает открываться».

Как сообщил источник Agence France-Presse в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность поездки в США для участия в саммите, «если позволят санитарные условия», передает ТАСС.

В марте сообщалось, что Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров «Группы семи» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.