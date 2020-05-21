VOAэкспресс 20 мая 2020

21.05.2020, 5:40, Новости дня

Карантин

США начинают постепенно ослаблять карантин: многие бизнесы возобновили работу, однако далеко не в полном объеме. Власти не спешат полностью снимать ограничения, опасаясь второй волны заражения. С этим согласны и многие граждане: согласно опросам, 83% американцев обеспокоены тем, что раннее открытие всех заведений и общественных пространств может привести к новой вспышке заболеваемости

Наводнение

В штате Мичиган объявлен режим чрезвычайной ситуации: в результате проливных дождей прорвало две дамбы на реке Титтабаваси. Как минимум 10 тысяч человек были эвакуированы из зоны наводнения.

Безработица

Согласно официальным российский данным, безработица в России за период коронавирусной эпидемии увеличилась на 29 процентов и на данный момент охватывает 1 миллион 660 тысяч человек. Согласно прогнозам российского Министерства труда, количество безработных вырастет до 2,5 миллионов. Что по этому поводу думают эксперты?

Доктор Сьюз

Послушайте начало поэмы «Хортон слышит ктошек» в переводе и исполнении поэта Владимира Гандельсмана, а потом перейдите по ссылке, чтобы послушать подкаст «Из Америки с любовью» и познакомиться с автором поэмы, Доктором Сьюзом. В Америке нет ребенка, который бы не знал книг Сюсса. Именно по ним дети в США учатся читать