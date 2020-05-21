Наводнение в Мичигане привело к эвакуации тысяч людей

21.05.2020, 5:40, Новости дня

Нарастающее наводнение, спровоцированное двумя авариями на плотине, в среду частично затопило город Мидленд, находящийся в центре штата Мичиган, что привело к эвакуации тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Наводнение также угрожает химическому заводу компании Dow Chemical. Утром в среду вода достигла территории завода, говорится в заявлении компании. Никто из сотрудников Dow Chemical не пострадал.

Национальная метеорологическая служба предупредила об «опасном для жизни» наводнении, после того как уровень воды в реке Титтабавасси в Мидленде, примерно в 193 км к северо-западу от Детройта, поднялся до исторически рекордного уровня.

«Мы никогда в жизни не видели прорыва плотины, – говорит Марк Боун, председатель комиссии уполномоченных округа Мидленд. – В 1986 году было сильное наводнение, но такого не было никогда».

Несмотря на то, что некоторые районы Мидленда, в котором проживает около 42 тыс. человек, оказались под водой (поднявшейся выше нормы на 1,5 м), по словам Боуна, никто не пострадал и не погиб.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер призвала федеральное правительство оказать помощь штату, который уже оказался в центре одной из наиболее сильных вспышек COVID-19.

По словам Уитмер, в округе Мидленд около 10 тыс. человек были эвакуированы после нескольких суток проливных дождей, которые привели к выходу реки из берегов и прорыву плотин в Эденвилле и Санфорде.

По словам Уитмер, эксперты считают, что подобные наводнения случаются раз в 500 лет. Губернатор призвала жителей низменных районов эвакуироваться на возвышенность.

Официальный представитель Федеральной комиссии по регулированию в сфере энергетики заявил, что на обе плотины будут направлены инженеры, которые помогут властям штата расследовать причину прорывов.

Компания Dow Chemical, штаб-квартира которой находится в Мидленде, заявила о реализации плана по обеспечению готовности к наводнению. Все операционные подразделения, за исключением оборудования, необходимого для предотвращения загрязнения окружающей среды химическими веществами, были закрыты, говорится в заявлении компании. На месте происшествия находятся сотрудники компании, которые занимаются мониторингом и управлением ситуацией.

Президент Дональд Трамп, который запланировал в четверг посетить находящийся в Мичигане автомобильный завод компании Ford Motor, написал в твиттере, что в пострадавший от наводнения район направлены сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие.

Стало также известно, что в 2018 году Федеральная комиссия по регулированию энергетики отозвала лицензию на производство гидроэлектроэнергии у плотины в Эденвилле, обвинив ее операторов в неспособности устранить различные недостатки.