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21.05.2020, 5:35, Новости дня

Нижегородские зоопарки получат субсидию из городского бюджета. Об этом сегодня сообщили в мэрии, передает ГТРК "Нижний Новгород".

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень тяжело отразилась на состоянии любимых горожанами заведений. С тех пор, как в регионе был введен режим самоизоляции и запрещены массовые мероприятия, зоопарки перестали принимать посетителей. Соответственно, выручка резко сократилась. Не на что стало покупать корм для животных.

Теперь трем зоопаркам Нижнего Новгорода будут выделены средства из городского бюджета. Каждая организация получит сумму в зависимости от ежемесячной потребности в размере до одного миллиона рублей. В зависимости от развития эпидситуации эту меру поддержки могут продлить, уточнили в горадминистрации.

Текст:

ГТРК "Нижний Новгород"



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