 

Полиция задержала трех человек после стрельбы на юго-востоке Москвы

21.05.2020, 5:30, Новости дня

В связи со стрельбой на Южнопортовой улице в Москве задержаны три человека, сообщили в главке МВД по городу.

Подозреваемые «в совершении противоправных действий» доставлены в территориальный отдел полиции, передает ТАСС.

Напомним, конфликт произошел рядом с авторынком, стрельбу открыли из травматического пистолета. Пострадали три человека. 



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