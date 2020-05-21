Полиция задержала трех человек после стрельбы на юго-востоке Москвы
21.05.2020, 5:30, Новости дня
В связи со стрельбой на Южнопортовой улице в Москве задержаны три человека, сообщили в главке МВД по городу.
Подозреваемые «в совершении противоправных действий» доставлены в территориальный отдел полиции, передает ТАСС.
Напомним, конфликт произошел рядом с авторынком, стрельбу открыли из травматического пистолета. Пострадали три человека.
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