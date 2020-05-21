 

Таллин не разрешил детям россиян получать гражданство Эстонии до совершеннолетия

21.05.2020, 5:08, Новости дня

Парламент Эстонии проголосовал против того, чтобы предоставлять гражданство проживающим в республике детям вне зависимости от гражданства родителей, сообщил депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

Против проголосовали правящие Консервативная народная партия и «Отечество», а также «13 депутатов из Центристской партии». Таким образом, из 101 члена парламента 53 не поддержали инициативу оппозиции, передает ТАСС.

Проект закона был предложен с целью исправить недостаток принятых ранее поправок к закону о гражданстве. Сейчас для получения гражданства Эстонии необходимо предоставить справку об освобождении от российского гражданства, но в соответствии с российскими законами такой документ можно выдавать только совершеннолетним.

Напомним, парламент Эстонии принял законопроект, позволяющий ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике.



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