 

Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием

21.05.2020, 5:06, Разное

Телезвезда выложила в
своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором ее подросший сын Арсений играет на
загородном участке в футбол. Судя по азарту, с которым мальчишка гоняет мяч,
это одно из его любимых занятий. Причем, делает он это в шлепках.

Реакция фолловеров не
заставила ждать. Многие подчеркнули, что ребенок унаследовал талант игры
в футбол от своего отца.

Напомним, после
развода с Юлией Барановской Андрей Аршавин практически не принимал участие в
воспитании наследников. Лишь в январе минувшего года впервые за
пять лет спортсмен
предпринял попытку наладить отношения с детьми.

Как писали “Дни.ру”, в
конце марта этого года экс-возлюбленный Юлии Барановской подал иск в суд с требованием уменьшить алименты на троих детей. Футболист
прокомментировал свой поступок тем, что находится в трудной финансовой ситуации
и не может перечислять ежемесячно более 300 тысяч на одного ребенка.



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