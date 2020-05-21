Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием

21.05.2020, 5:06, Разное

Телезвезда выложила в

своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором ее подросший сын Арсений играет на

загородном участке в футбол. Судя по азарту, с которым мальчишка гоняет мяч,

это одно из его любимых занятий. Причем, делает он это в шлепках.

Реакция фолловеров не

заставила ждать. Многие подчеркнули, что ребенок унаследовал талант игры

в футбол от своего отца.

Напомним, после

развода с Юлией Барановской Андрей Аршавин практически не принимал участие в

воспитании наследников. Лишь в январе минувшего года впервые за

пять лет спортсмен

предпринял попытку наладить отношения с детьми.

Как писали “Дни.ру”, в

конце марта этого года экс-возлюбленный Юлии Барановской подал иск в суд с требованием уменьшить алименты на троих детей. Футболист

прокомментировал свой поступок тем, что находится в трудной финансовой ситуации

и не может перечислять ежемесячно более 300 тысяч на одного ребенка.