Найден мозговой центр подавления боли

21.05.2020, 5:05, Новости дня

Команда исследователей обнаружила в мозге грызунов небольшую область, которая способна контролировать чувство боли.

Ученые обнаружили мозговой центр в области миндалины, где, как принято считать, зарождаются отрицательные эмоции и реакции. Обнаружилось, что найденный мозговой центр позволяет отключать боль с помощью изменения активности только в нем.

Во время эксперимента специалисты давали грызунам слабый болевой стимул. Это дало возможность ученым отобразить все активируемые болью области мозга. Обнаружилось, что 16 мозговых центров обрабатывают сенсорные или эмоциональные аспекты боли и получают тормозную информацию от центральной миндалины.