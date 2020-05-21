 

Найден мозговой центр подавления боли

21.05.2020, 5:05, Новости дня

Команда исследователей обнаружила в мозге грызунов небольшую область, которая способна контролировать чувство боли.

Ученые обнаружили мозговой центр в области миндалины, где, как принято считать, зарождаются отрицательные эмоции и реакции. Обнаружилось, что найденный мозговой центр позволяет отключать боль с помощью изменения активности только в нем.

Во время эксперимента специалисты давали грызунам слабый болевой стимул. Это дало возможность ученым отобразить все активируемые болью области мозга. Обнаружилось, что 16 мозговых центров обрабатывают сенсорные или эмоциональные аспекты боли и получают тормозную информацию от центральной миндалины.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут поучаствовать в Олимпиаде в Токио

06.05 / США и Великобритания анонсировали официальное начало торговых переговоров

30.04 / Собянин допустил снятие режима самоизоляции в Москве после майских праздников

14.04 / МИД опроверг введение выездных виз для россиян

30.03 / Грузия вводит комендантский час и объявляет карантин 

17.04 / Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

31.03 / 20 minutes – в итальянском доме престарелых российских дезинфекторов встретили аплодисментами

26.03 / Лайнер Costa Neoromantica не пустили в порт Владивостока

10.04 / Оксана Пушкина рассказала о важности самоизоляции в выходные дни

28.04 / Сафин связал конфликт Уткина и Соловьева с «давлением карантина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска