 

США призвали не рассчитывать на способность СБ ООН помирить Палестину и Израиль

21.05.2020, 4:48, Новости дня

В СБ ООН урегулировать конфликт Палестины и Израиля не получится, стороны должны сами договориться, сообщила постпред США при организации Кели Крафт.

По ее словам, нужно, чтобы «стороны сели друг напротив друга». СБ ООН «не может просто объявить завершение этого конфликта», можно только «призывать стороны сесть за стол, чтобы они определили, как они хотят добиться прогресса», передает РИА «Новости».

Крафт подчеркнула, что «ежемесячное заседание» СБ ООН – «не то место, где реальна проблема будет разрешена». Урегулировать ситуацию можно только «за столом, за которым соберутся палестинцы и израильтяне».

Она призвала входящие в СБ ООН государства подумать, как каждая из стран может содействовать прямым переговорам между Палестиной и Израилем.

Как пишет Axios со ссылкой на неназванных западных дипломатов, которых Москва посвятила в свою мирную инициативу, РФ выступила с предложением организовать в Женеве встречу представителей США и Палестины при участии ООН и ЕС, чтобы «избежать эскалации «на земле» в связи с планами Израиля» аннексировать часть палестинских территорий, передает ТАСС.

ООН и ЕС «поддерживают российскую инициативу и рассматривают ее как возможность запуска нового политического процесса, который затормозит или остановит планы Израиля по аннексии».

При этом «остается неясным, будет ли приглашен Израиль на переговоры или на отдельную встречу».



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