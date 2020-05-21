Spiegel – некоторым критикам борьбы Германии против пандемии поможет только психиатр

21.05.2020, 4:42, Новости дня

Германия довольно неплохо справляется с пандемией коронавируса, однако именно в этой стране наблюдаются особенно активные протесты против действий властей, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По версии автора статьи, некоторым из местных протестующих может помочь только психиатр. Однако реальные поводы для недовольства тоже есть — например, слишком небрежная подготовка к ослаблению ограничительных мер.



Reuters

Германия — особенная страна, пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Маркус Фельденкирхен.

Едва ли где-то ещё в мире удалось так же успешно справиться с первой волной пандемии коронавируса. Число смертей от него мало, число инфицированных сейчас держится на таком низком уровне, что стало возможным ослабление ограничительных мер.

В то же время, едва ли где-то ещё в мире мероприятия, предпринимаемые властями для борьбы с эпидемией, критикуются настолько ожесточённо, отмечает автор статьи. Нигде больше нет таких активных протестов — за исключением США, которыми, впрочем, управляет Дональд Трамп, сам настроенный не менее яростно, пишет немецкий журнал.

Разумеется, свобода проведения митингов и собраний — существенный аспект для демократии, особенно в условиях чрезвычайного положения. Её могут использовать даже те, кто хочет продемонстрировать другим, какие они ослы, продолжает журналист издания. Речь, например, о людях, которые утверждают, что коронавирус изобрёл Билл Гейтс, чтобы излучать разработанную Ангелой Меркель вакцину через коммуникационные сети 5G при помощи микрочипов.

В запутанный мир идей некоторых протестующих лучше вообще не углубляться, подчёркивает Маркус Фельденкирхен. По его мнению, для некоторых демонстрантов более эффективные средства могут найтись не у политических кругов, а в психиатрических лечебницах. Поэтому автор статьи призывает политиков не сходить с ума из-за таких «сопротивленцев», которые уже не способны воспринимать разумные аргументы, и ни в коем случае не поддаваться панике. Власти должны нести ответственность перед большинством граждан. Воспринимать заботы населения всерьёз ещё не значит идти на поводу у каждого невроза. Не каждый, кто громко кричит и проявляет упрямство, заслуживает внимания.

Иначе обстоит дело с теми критиками, которые не предполагают за официальными мерами злонамеренных теорий заговора, но всё же опасаются последствий, которые эти меры могут иметь для их жизни, подчёркивает немецкий журналист. К их заботам следует относиться серьёзно и стараться смягчать для них экономические и социальные трудности, даже если это стоит дорого, призывает автор статьи. Это необходимо хотя бы для того, чтобы избежать их «соблазнения» сторонниками безумных теорий или представителями «Альтернативы для Германии», которые всё активнее участвуют в протестах, подхватывая любую тему, настраивающую людей против «верхушки» власти.

Чтобы предотвратить такой вариант развития событий, ответственные лица во власти должны постоянно объяснять свои действия, считает журналист Der Spiegel. Они должны регулярно говорить о том, что действуют не из-за «мании величия» и «не по злому умыслу», а из обеспокоенности ситуацией и заботы о гражданах. Они также должны постоянно пояснять, что отсутствие катастрофы не означает, что катастрофа не произошла бы при отсутствии каких-либо мер, направленных на её предотвращение. Разумеется, это утомительная работа, которая требует большого терпения и готовности раз за разом повторять одно и то же, признаёт журналист.

По его замечанию, «коммуникация, к сожалению, не относится к сильным сторонам немецкого правительства и его канцлера». Высшая власть в Германии сама поспособствовала установлению недоверия к ней за счёт противоречивых высказываний, внезапных переоценок ситуации и завуалированной склонности к непрозрачности. Тем самым она вооружила аргументами тех, кто пытается отрицать опасность вируса.

По мнению автора статьи, существуют реальные причины для того, чтобы протестовать против немецкой политики в кризисе с коронавирусом, — но не потому, что правительство рано ввело эффективные меры сдерживания эпидемии, а потому, что оно плохо подготовило нынешнюю фазу ослабления ограничительных мер. Германии сейчас нужны хорошие маски, а не куски материи. Нужно намного больше тестов, необходимы намного лучше оснащённые учреждения в сфере здравоохранения. Также необходимо приложение, которое позволило бы каждому гражданину самостоятельно проверить, подвергался ли он риску заражения.

Германия от всего этого ещё очень далека, заключает журналист Der Spiegel. С его точки зрения, правительство вполне могло бы обеспечить не столь неуверенный переход ко второй фазе пандемии. «Против такой небрежности действительно можно выйти с протестом на улицу», — подчёркивает немецкий журнал.