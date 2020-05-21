 

Правительство Словении выдаст гражданам ваучеры по €200 и €50 для внутреннего туризма

21.05.2020, 4:35, Новости дня

Власти Словении планируют выдать ваучеры взрослым по €200 и детям по €50, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны. Об этом сообщает Zurnal24.si, ссылаясь на заявление министра экономики Здравко Почивальшека.

Министр экономики сообщил, что взрослые смогут воспользоваться ваучерами на сумму €200 для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Детям будут выделены ваучеры на €50. Возможность передачи ваучеров между членами семьи определит правительство в дополнительном постановлении.

По его словам, ваучеры можно будет использовать до конца 2020 года для на услуги ночлега и завтрака в отелях, домах отдыха, кемпингах, туристических фермах и аналогичных учреждениях краткосрочного пребывания. Они будут покрывать только проживание и завтрак. За обед или ужин граждане должны будут платить из своих собственных средств.

Почивальшек заявил, это решение обойдется госбюджету в €345 млн, но оно будет иметь экономический эффект в €172 млн.

Он отметил, что до пандемии 70% туризма Словении приходилось на иностранных гостей.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,93 млн человек, из них более 324 тыс. умерли, 1,7 млн выздоровели.

В Словении зафиксировали 1465 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, 108 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Италия предложила РФ помощь в борьбе с коронавирусом

24.04 / Падение промпроизводства увеличилось до 7,7%

27.04 / Определять диабет смогут контактные линзы

12.05 / Россию призвали снизить роль угля в экономике

07.04 / Итальянская газета потребовала от Минобороны РФ извинений

31.03 / В Испании за сутки от коронавируса скончалось 849 человек. Это новый антирекорд

05.05 / Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса

09.04 / Европарламент предоставит часть своего здания бездомным

21.04 / Новые спортобъекты построят в Татарстане в рамках нацпроекта

30.04 / В Харькове задержали женщину с головой дочери в пакете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска