ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

21.05.2020, 4:35, Новости дня

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

На заседании 20 мая ВАКС рассмотрел жалобу защитника Гладковского на решение следственного судьи, который 4 мая отказал в удовлетворении ходатайства об отмене объявленного 18 октября 2019 года подозрения.

“По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений”, – говорится в заявлении.

Апеляційна палата відмовила у скасуванні підозри, оголошеної колишньому першому заступнику секретаря РНБО⚖️… Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Kolmapäev, 20. mai 2020

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 (“Богдан-6317”) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2”, входящего в состав “Богдан Моторс”, конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.