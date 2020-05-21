Япония запустила космический грузовик к МКС

21.05.2020, 4:08, Новости дня

К МКС стартовал грузовой космический корабль «Конотори-9» («Аист-9»), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Многие сотрудники агентства переведены на удаленную работу из-за коронавируса, они поддерживали связь в режиме видеоконференции.

Перед запуском стартовую площадку подсветили синим в знак поддержки медиков, которые борются с COVID-19, передает ТАСС.

Запуск прошел успешно. Беспилотный космический грузовик отделился от ракеты-носителя на высоте 280 км. 25 мая ожидается стыковка с МКС, куда корабль должен доставить 6 тонн продуктов, оборудования и других полезных грузов.

Это последний запуск нынешней версии «Конотори». В дальнейшем Япония будет запускать модернизированную версию.

Первый японский грузовой корабль HTV-1 («Конотори-1») совершил полет в 2009 году. Он стартовал 10 сентября и через неделю был пристыкован к МКС. 30 октября его отстыковали от станции и спустя двое суток свели с орбиты.