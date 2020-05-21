Верховный суд заблокировал передачу Палате представителей материалов российского расследования

21.05.2020, 3:54, Новости дня

Верховный суд США в среду временно заблокировал передачу Палате представителей секретных показаний, данных большому следственному жюри в рамках российского расследования, которое велось спецпрокурором Робертом Мюллером.

Судебное предписание удовлетворило просьбу администрации Трампа не передавать ранее неопубликованные подробности расследования российского вмешательства в американские выборы 2016 года в распоряжение демократов в Палате представителей, по крайней мере до начала лета.

Затем суд должен решить, следует ли продлить срок рассмотрения просьбы и назначить рассмотрение дела на осень. Если это произойдет, то администрация Трампа, вероятно, сможет отложить публикацию этих материалов до дня выборов президента. Слушания могут даже не начаться до дня, когда американцы определят – быть или не быть второму президентскому сроку Дональда Трампа.

Эта отсрочка также может означать, что Верховный суд, возможно, никогда не вернется к рассмотрению дела в случае проигрыша Трампа или восстановления контроля республиканцев над Палатой представителей. Трудно представить, что администрация Джо Байдена, в случае его победы на выборах, будет возражать против передачи конгрессменам документов расследования Мюллера, или республиканцы из Палаты представителей будут продолжать настаивать на их получении.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне в марте постановил, что документы должны быть переданы Палате представителей на основании того, что потребность Юридического комитета Палаты в материалах расследования дела о российском вмешательстве перевешивает заинтересованность Министерства юстиции в сохранении секретности показаний.

В решении апелляционного суда говорится, что доклад Роберта Мюллера, выпущенный в апреле 2019 года, «не позволил» сделать выводы о поведении Дональда Трампа, в том числе о том, препятствовал ли президент правосудию, чтобы помешать процессу импичмента, объявленному Палатой представителей.

По словам суда, комитет смог убедительно доказать, что ему необходим доступ к основным материалам Большого жюри для принятия собственных решений относительно действий президента.

Первоначальный запрос на получение материалов был сделан прошлым летом, но к моменту, когда апелляционный суд вынес решение в пользу законодателей, Палата представителей объявила президенту импичмент, а Сенат затем оправдал Трампа.

Нынешний состав Палаты представителей завершит работу 3 января. После этого к работе приступят законодатели, избранные на ноябрьских выборах.

В докладе Мюллера подробно описаны многочисленные взаимодействия между избирательным штабом Трампа 2016 года и лицами из России, а также рассмотрены несколько эпизодов с участием президента, во время которых глава государства, возможно, препятствовал правосудию. Мюллер сказал, что его команда не нашла достаточных доказательств, чтобы установить преступный сговор между штабом Трампа и Кремлем с целью повлиять на исход выборов, хотя отметил, что он не может оправдать президента за препятствие правосудию.

Отдельные части отчета были засекречены, включая показания, данные Большому жюри, и материалы, которые, по словам Мюллера, могли нанести ущерб проводимым расследованиям или нарушить неприкосновенность частной жизни третьих лиц.

Показания Большого жюри, как правило, считаются секретными, отчасти для защиты конфиденциальности людей, которым не предъявлено обвинение или которые считаются второстепенными для уголовного расследования. Однако передача материала допускается, в том числе, если это связано с текущим судебным разбирательством.

Суды низшей инстанции, отклонив доводы Министерства юстиции, согласились с законодателями в том, что импичмент считается судебным разбирательством.