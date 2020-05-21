 

Президент оценил по достоинству работу Небензи, Захаровой, Башмета и Щербакова

21.05.2020, 3:50, Новости дня

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В списке почти 70 фамилий.

Среди награжденных — известный альтист и дирижер Юрий Башмет, он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Орденом Почета награждены посол по особым поручениям Андрей Аветисян, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постпред РФ при ООН Василий Небензя, Народный артист РФ Борис Щербаков.

Есть в указе и имена иностранных граждан. За мужество и отвагу, проявленные во годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, медалью Ушакова награждены семеро подданных Великобритании, сообщает тлеканал "Россия 24".



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