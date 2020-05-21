 

Завод в Рыбинске увеличивает производство микропробирок

21.05.2020, 3:50, Новости дня

Завод приборостроения Рыбинска помогает бороться с пандемией. Именно здесь производят микропробирки для тестов. Сейчас предприятие выходит на новые мощности – уже в июне еженедельно будут выпускать до миллиона 400 тысяч таких пробирок.

Самые первые образцы микропробирок специалистам завода удалось разработать еще прошлым летом, но продукт оказался весьма сложным, требовал немало доработок и тестов, поэтому запустить производство в полную силу удалось только этой весной.

За час работы аппарат выпускает более восьми тысяч пробирок; получается, что за сутки выход составляет без малого сто тысяч штук. С начала пандемии коронавируса завод уже поставил в медицинские лаборатории более двух миллионов изделий, а с июня объем производства будет увеличен. Планируемая цифра — более миллиона штук в неделю.

Такие микропробирки обычно требуются для исследований научным, пищевым, ветеринарным и диагностическим лабораториям, но сейчас они особо актуальны для оперативного выявления у населения коронавирусной инфекции. Ежедневно с конвейера сходят изделия самого ходового размера — 1,5 мл, а до конца мая предприятие планирует запустить серию объемом 2 мл.

К слову, пробирки такого типа регулярно используют специалисты научно-исследовательского центра вирусологии "Вектор" — одного из крупнейших вирусологических и биотехнических центров.

"Все эти миллионы пробирок должны быть, как братья-близнецы, поэтому нам приходилось отстраивать свои технологические процессы под то, чтобы обеспечить стабильное качество, —  говорит гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. — Естественно, после того, как мощности будут нарастать, мы планируем расширять географию поставок и работать с ближним и дальним зарубежьем".

Уже сейчас качество изделий позволяет конкурировать с ведущими мировыми производителями, и что немаловажно, на данный момент рыбинский завод, который входит в состав крупной госкорпорации "Ростех", является единственным поставщиком пробирок в Ярославской области.

"Это, конечно, большое достижение региона и самого холдинга, — говорит Дмитрий Глушков, и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. — Данная линия запущена при помощи Фонда развития промышленности РФ, который одобрил им займ на 207 миллионов рублей. Фактически за счет этих денежных средств, в том числе, создано производство, и в дальнейшем оно будет развиваться".

На очереди находится разработка микропробирок объемом 0,2 и 0,5 мл. В результате реализации проекта до конца 2022 года планируется произвести около одного миллиарда изделий для выявления COVID-19.
 



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