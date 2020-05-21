 

Российские банки отказываются от дивидендов

21.05.2020, 3:50, Новости дня

Кризис — не время делиться. Альфа-банк принял решение не выплачивать дивиденды за прошлый год и направить прибыль в капитал. В прошлом году кредитная организация заработала 52 миллиарда рублей. Впрочем, Альфа-банк и ранее старался большую часть прибыли направлять на развитие. За 2018 год, например, дивиденды также не выплачивались.

Ранее стало известно, что делиться с акционерами не планируют также и другие банки. В частности, российская дочка “ЮниКредит”, которая в предыдущие годы исправно выплачивала дивиденды своей материнской компании, на этот раз решила оставить деньги при себе. Не будут в этот раз делиться с акционерами также “Совкомбанк” и банк “Санкт-Петербург”. Крупнейшие госбанки — ВТБ и “Сбербанк” — до сих пор не планировали менять дивидендную политику и готовились направить на эти цели 50% от прибыли.

Однако решения, судя по всему, не окончательные. В апреле Центральный банк рекомендовал финансовым организациям перенести общие собрания акционеров, где принимаются решения о выплате дивидендов, на конец августа — сентябрь. За этом время по мнению регулятора банки смогут более детально оценить последствия коронавируса и ограничительных мер для экономики. В случае необходимости ЦБ советовал направить деньги в капитал.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / “Барселона” хочет засудить бывшего вице-президента за обвинения в коррупции

06.04 / Музыка против коронавируса

10.04 / Жена актера Павла Прилучного обвинила его в избиении

17.04 / Адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве

21.04 / В «Лукойле» оценили ситуацию с российской нефтью Urals

09.04 / Выпускников российских школ освободили от призыва в армию весной

28.03 / Спецпоезд везет из Киева в Москву более 700 россиян

29.04 / Выписывать новый или продлевать старый: главное об оформлении цифровых пропусков

05.04 / Правительство выделило деньги на покупку квартир для ветеранов

17.04 / Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска