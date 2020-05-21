Российские банки отказываются от дивидендов

21.05.2020, 3:50, Новости дня

Кризис — не время делиться. Альфа-банк принял решение не выплачивать дивиденды за прошлый год и направить прибыль в капитал. В прошлом году кредитная организация заработала 52 миллиарда рублей. Впрочем, Альфа-банк и ранее старался большую часть прибыли направлять на развитие. За 2018 год, например, дивиденды также не выплачивались.

Ранее стало известно, что делиться с акционерами не планируют также и другие банки. В частности, российская дочка “ЮниКредит”, которая в предыдущие годы исправно выплачивала дивиденды своей материнской компании, на этот раз решила оставить деньги при себе. Не будут в этот раз делиться с акционерами также “Совкомбанк” и банк “Санкт-Петербург”. Крупнейшие госбанки — ВТБ и “Сбербанк” — до сих пор не планировали менять дивидендную политику и готовились направить на эти цели 50% от прибыли.

Однако решения, судя по всему, не окончательные. В апреле Центральный банк рекомендовал финансовым организациям перенести общие собрания акционеров, где принимаются решения о выплате дивидендов, на конец августа — сентябрь. За этом время по мнению регулятора банки смогут более детально оценить последствия коронавируса и ограничительных мер для экономики. В случае необходимости ЦБ советовал направить деньги в капитал.