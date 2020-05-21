Гришаева поразила редкими кадрами
21.05.2020, 3:25, Разное
48-летняя актриса выложила в “Инстаграм”
снимки со сцены института. Актриса
поступила в театральное училище им. Щукина в 1990 году. На некоторых кадрах
Нонна Гришаева выступает на сцене, поет и что-то рассказывает. На другом фото
видно всю группу.
Артистка отметила, что
тогда было непростое время. Сейчас она рассказывает своим первокурсникам о том,
как им приходилось жить и учиться. Нонна Гришаева добавила, что они справились
благодаря неимоверному желанию овладеть актерской профессией и чудесным
педагогам.
Поклонники пришли в
восторг от ретро-снимков. Они сразу узнали в черноволосой красавице Нонну
Гришаеву и некоторых ее коллег по творческому цеху.
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Отметим, уже на
первом курсе артистку пригласили в труппу сразу три столичных театра, из
которых она выбрала именитый театр имени Е. Вахтангова. На этой сцене Нонна Гришаева
выступала до 2009 года, иногда сотрудничала с театром и после ухода.
Нонна Гришаева снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка России с 2014 года
руководит Московским областным государственным театром юного зрителя и сама
играет в его спектаклях.
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