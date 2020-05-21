 

Мнение: О запуске «печатного станка»

21.05.2020, 3:18, Разное

Согласитесь, это было неизбежным. На фоне других стран, приступивших к денежной накачке своих экономик ради их поддержки в условияхкоронавирусного кризиса чуть ли не в марте, #Россия держалась по нынешним меркам довольно долго. Но теперь сдалась и она.

«Печатный станок» запущен совместными усилиями Минфина и Центробанка. Причём на ударной ноте!

Министерство финансов РФ продало рекордный объём облигаций федерального займа на аукционе 20 мая. Ведомство разместило на первом из трёх аукционов в среду ОФЗ-ПД 26232 с погашением в октябре 2027 года на 112 млрд руб. под доходность по цене отсечения 5,27% годовых. Спрос составил порядка 150 млрд руб.

Особенность этих бумаг в том, что они могут использоваться в операциях РЕПО с Банком России. А это – один из главных инструментов накачки банковской системы денежной ликвидностью. Именно он в просторечии именуется «печатным станком». Прелесть в том, что таким способом Центробанк де-факто кредитует правительство при посредничестве банков. Скорее всего – крупных государственных. И, как вишенка на торте, ЦБ на следующей неделе запустит операции репо на один месяц, а в июне – на год.

Ещё один инструмент денежной накачки – «агрессивное» снижение ключевой ставки, – как ожидается, вскоре тоже будет пущен в ход. Не позднее июня.

Как вам кажется, в результате инфляция в России ускорится, останется неизменной или замедлится?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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