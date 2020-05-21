Мнение: МИД РФ о блокировке российских каналов на Youtube

21.05.2020, 3:15, Разное

Подъехала реакция МИД РФ на блокировку https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html каналов Anna News, News Front и Крым-24 на Ютубе.

20 мая стало известно, что американский видео-хостинг «Youtube» удалил аккаунт крымского телеканала «Крым 24», а также двух русскоязычных информагентств «Anna News» и «News Front».

Телеканал «Крым 24» является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове. Он входит в крупнейший крымский медиа-холдинг «Телерадиокомпания «Крым», объединяющий пять телеканалов, три радиостанции, информационный портал и два Интернет-сайта. Команда телеканала «Крым 24» традиционно освещает самые актуальные крупные информационные поводы этого российского региона.

В результате удаления аккаунта «Крым 24» на платформе «Youtube» около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров. Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом «нарушения правил хостинга».

То, что «Youtube» не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым.

Напомним, 17 апреля с.г. американской корпорацией «Google» был заблокирована страница Федерального агентства новостей и связанный с ней аккаунт в «Youtube», в результате чего были удалены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства. Ранее, в январе 2019 г. под надуманным предлогом модераторами «Facebook» было удалено более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства «Sputnik». Это лишь отдельные примеры американской цензуры в Интернете в отношении российских информационных порталов.

Расцениваем действия видео-хостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США Интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке.

Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений.

Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на эти вопиющие факты.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4133893 – цинк

Как представляется, безотносительно ответов или их отсутствия со стороны Ютуба, начинать надо с грантоедов, начав прекращать деятельность всех организаций получающих или получавших деньги от американских НКО на территории России. Начать можно с тех организаций, которые имели финансовые отношения со структурами связанными с Соросом и Фондом "Открытое общество". Даже не знаю, какой еще повод требуется, чтобы провести давно назревшую прополку от этого мусора. Попутно, желательно готовить меры по ограничению доступа к Facebook. Не обязательно бить прямолинейно, есть и другие способоы сделать им больно.

Вполне понятно, что если на акты цензуры будут следовать только жалобы из МИДа, то такая практика будет продолжаться по принципу "А Васька слушает да ест". Кто не понимает, как это работает, рекомендую посмотреть на баны протрамповских каналов на Ютубе и в Твиттере в рамках зачистки "альтернативных медиа". По этому же принципу работают и будут работать с российскими медиа.

Относительно "русской альтерантивы Ютубу", то на сегодня ее нет. Рутуб это неюзабельный мусор. Который надо либо переделывать в нечто более человеческое, либо делать сервис с нуля. Это задача для государства или крупной корпорации с серьезными вложениями.

В 2014-м году, когда мы делали Cassad TV, довелось познакомиться с сложностями существования видеохостинга, который мы просто не потянули по экономическим причинам. Когда мы вышли на 5-5,5 млн. уникальных просмотров видео в сутки, ежемесячный расход только на этот сервис составлял чуть менее 700 000 рублей. На доходах от рекламы и донатах, такое содержать проблематично. А если говорить об альтернативе Ютубу, то там совсем другой уровень вложений и инфраструктурного обеспечения. Потянут ли у нас такого рода проекты? Ой, не факт. Возможно, стоит подумать о взаимодействии с китайцами по вопросу создания международного видеохостинга независимого от американской цензуры. Привлечь ту же Huawei. В общем, это сложная и дорогостоящая задача, но если плыть по течению, то МИДу все чаще в роли Капитана Очевидность придется указывать на очевидные акты цензуры на Ютубу. Да, цензура, и что? Это кого надо цензура.